„Oceňuji redakční smysl pro satiru.“ Ovčáček si utahuje z toho, jak Novinky informují o protivládních demonstracích

Sedmý týden v řadě v Praze a regionech probíhají protivládní demonstrace. Minulý týden se na Václavském náměstí sešlo přes 100 tisíc lidí, tento týden ale protesty opět zamířily do českých regionů, měly by probíhat ve více než 300 městech a obcích Česka, tentokrát se ale Češi sešli i v zahraničí, například v Haagu nebo Dublinu. Organizátorem akcí je opět hnutí Milion chvilek pro demokracii.

Hradního mluvčího Jiřího Ovčáčka zaujalo, jak o událostech informují Novinky, které zveřejnily článek s křiklavým nadpisem „Česko opět protestuje proti Babišovi“. Ovčáček tento nadpis ihned okomentoval.

„Oceňuji redakční smysl pro satiru. Protože tvrdit, že protestuje Česko, může buď vožď Milionu chvilek nenávisti, ‚liberální‘ fantasta nebo právě sžíravý satirik!“ napsa Jiří Ovčáček na Facebooku.

Proti Andreji Babišovi a ministryni spravedlnosti Marii Benešové by se dnes mělo demonstrovat na více jak 300 místech České republiky. ČTK uvádí, že v Brně se na náměstí Svobody dnes sešly asi čtyři tisíce lidí. Na českobudějovickém náměstí se sešlo několik stovek lidí, které žádaly demisi ministryně spravedlnosti. V Karlových Varech bylo k vidění 250 protestujících. Demonstrovala i Jihlava, kde se mělo sejít až pět stovek občanů. Tentokrát se účast zvedla i v Olomouci, kde se také zapojilo několik set lidí. Demonstrovalo se i v dalších krajských městech.

Demonstrace proti Babišovi a Benešové

V současné době v České republice pod vedením spolku Milion chvilek pro demokracii týden co týden probíhají protivládní demonstrace. Původně demonstranti požadovali odchod ministryně spravedlnosti Marii Benešové, která se podle nich staví na stranu premiéra Andreje Babiše. V minulosti ho například nechtěla vydat trestnímu stíhání a stejně jako on tvrdí, že si lze v ČR objednat trestní stíhání. Podle účastníků protestů je také podezřelé, že Babiš uvedl novou ministryni do funkce den poté, co policie navrhla jeho obžalování. Z hlediska aktivistů tak premiér získává vliv na justici.

Po zveřejnění auditní zprávy Evropské komise, podle které se Babiš dlouhodobě nachází ve střetu zájmů a České republice dokonce hrozí, že by musela do rozpočtu EU vrátit dotace v hodnotě až 450 milionů korun, organizátoři demonstrace začlenili do svého programu i demisi českého premiéra.

První demonstrace se konala ve 105 obcích České republiky a současně i na Staroměstském náměstí v Praze 29. dubna. Doteď poslední demonstrace pod vedením iniciativy Milion chvilek proběhla 4. června v českém hlavním městě a zapojilo se 120 tisíc lidí. Příští demonstrace v Praze je naplánována na neděli 23. června a vzhledem k rostoucímu počtu účastníků proběhne na Letenské pláni. Podle předsedy iniciativy se očekává 200 až 350 tisíc lidí.