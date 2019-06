Podpoří Česko Merkelovou na post šéfky Evropské komise? Babiš odpověděl v SMS pro PL

Dříve server Lidovky.cz, který kontroluje svěřenecký fond Andreje Babiše, přišel se zprávou, ve které tvrdil, že premiéři zemí Visegrádské skupiny budou prosazovat na summitu EU, aby se Angela Merkelová stala novou šéfkou Evropské komise. Podle článku český premiér svolal prostřednictvím SMS své protějšky z V4 na mimořádnou schůzku do Budapeště.

„Rozhodování o vysoké posty v EU přirovnává Babiš ke Hře o trůny. Premiéři V4 by v čele Evropské komise rádi viděli německou kancléřku Angelu Merkelovou. Ta to sice nedávno odmítla, ale podle zdroje LN nyní sdělila, že pokud by intenzita trvala, možná by ji to zajímalo,“ píše se v textu na Lidovkách.

Zprávu však Lidovky později upravily a informaci o Merkelové smazaly. Redakci Parlamentních listů se podařilo kontaktovat Andreje Babiše, který je právě na návštěvě makedonského hlavního města Skopje.

„Není to pravda,“ napsal v SMS.

Parlamentní listy připomínají, že mezi členskými zeměmi EU nepanuje shoda o způsobu, jakým se bude předseda Komise vybírat. Většina je toho názoru, že se předsedou má stát tzv. spitzenkandidát (celounijní lídr, pozn. red.) nejsilnější frakce europarlamentu.

Babiš však dlouhodobě s tímto způsobem volby nesouhlasí. Podle něj to přispívá k příliš silné politizaci Komise, která mluví členským zemím do toho, co mají nebo nemají dělat.

„Fungování Komise se mi z podstaty věci nelíbí, protože dělá často politiku, a to by neměla být její role. Role Evropské komise je dohlížet na dodržování smluv a dohlížet na to, aby všem státům bylo měřeno stejným metrem. Tato Komise dělá politiku, vychází to i ze způsobu zvolení jejího šéfa, tedy tzv. spitzenkandidat (…),“ uvedl dříve Babiš v rozhovoru pro Parlamentní listy.

Roztříštěný Evropský parlament

Po volbách do Evropského parlamentu britský deník FT uveřejnil článek, ve kterém tvrdí, že mezi Francií a Německem se vytvořil rozkol ohledně toho, kdo bude stát v čele nové Evropské komise.

Francouzský prezident Macron důrazně odmítá, aby se jím stal lidovec z Německa Manfred Weber, jehož Evropská lidová strana (EPP) ve volbách zvítězila, avšak znatelně oslabila. Posílili naopak euroskeptické strany a liberálové spolu se zelenými.

„Liberální strana prezidenta Macrona vyzvala, aby se kandidát na předsedu Evropské komise mohl zaručit masivní podporou napříč politickými stranami,“ píše FT s tím, že to rozhodně nemá být Weber.

Zatím má ale Weber podle informací FT nadále silnou podporu ze strany Berlína. Weberova CSU navíc v eurovolbách ukázala dobré výsledky a získala 6,3 % hlasů, což je o jeden procentní bod více než minule.