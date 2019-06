„Karle, takto jedná kamarád?“ Slovní přestřelka mezi Gottem a Milanem Drobným pokračuje

Celá kauza začala vydáním knihy Náš Karel, kterou 3. června vydal Blesk. Milan Drobný do knihy uvedl slova Mistrova řidiče Oldy Havránka, který už je bohužel po smrti, že „Ivana mlátí Karla“. A skandál vypukl.

V době vydání knihy byl Drobný v zahraničí a tak se k celé situaci vyjádřil až po návratu. Bertramku slova o Ivanově bití Karla vytočila a Gottova mluvčí Drobnému napsala velmi ostrou esemesku.

„Chce se mu z vás zvracet. Přestaňte se už konečně přiživovat a parazitovat na Karlu Gottovi a urážet a ubližovat jeho rodině, zejména Ivaně, kterou jste svou lží opět zostudil,“ napsala mluvčí Stolzová Drobnému.

Milana Drobného se slova Anety Stolzové dotkla a ve své reakci uvedl, že jsou to závažná obvinění, ale žalobu prý zatím podávat nebude a nevěří, že by takových slov byl schopný takový gentleman formátu Karla Gotta

„Lhář, příživník a parazit – to jsou velmi urážlivá slova, skoro na žalobu! Tu zatím podávat nebudu, protože nevěřím, že takový emotivní, až hysterický projev, mohl psát gentleman tvého formátu,“ uvedl Drobný v reakci.

Nadále ale pokračoval ve své odpovědi a ani on sám se neubránil emocím. „Karle, takto jedná kamarád? Známe se šedesát let, spoustu jsme toho prožili a nikdy jsem neudělal něco, co by se ti nelíbilo. Naopak – a to víš jen ty a já, žádná mluvčí, ba ani manželka, kdy a kde jsem se tě zastal i odkryl, jaké máš kolem sebe lumpy. To bylo. Dnes je to jinak. Víš, co bys dříve udělal? Zvedl bys telefon, abych přijel a vysvětlil ti, co to plácám,“ uvedl muzikant. Poté co byl Drobný označen za lháře, se ale brání a připomíná Gottův nesplnitelný slib.

„A jestli někdo lže? Použiju mírnější obrat – kecá, tak jsi to ty. Když jsem měl šedesátiny, stál jsi u malířského stojanu a do televize jsi mi poslal vzkaz: Vím, že ti dlouho slibuji obraz, ale hele, nyní ho začínám malovat a k sedmdesátinám bude hotový. A co? Nic. Nevadí. Myslel jsem si, že naše přátelství je opět zalito sluncem, zvláště když sis po mém vzoru nechal narůst vous, který Ti také sluší,“ připomíná Milan Drobný.

Na závěr Drobný píše o pozvání na narozeniny a na úplný závěr si do Karla Gotta rýpl kvůli kostýmu, ve kterém se český slavík představil na koncertu Leoše Mareše , kde se oblékl jako raper.

„Přeji ti k narozeninám hlavně pevné zdraví. Dárek pro tebe mám a po tvém vyjádření, že se ti chce zvracet, přibaluji kinedryl. Nezapůjčil bys kostým, v němž ses předvedl ve svém posledním vystoupení v O2 areně, režisérovi Tomáši Magnuskovi? Má nově otevřené muzeum kuriozit. Děkuji za něj,“ ukončil svoji reakci Drobný.

Spor Gotta a Drobného

Celá kauza začala tím, že Drobný do knihy Náš Karel uvedl, že bývalý řidič Karla Gotta Olda Havránek prý Drobnému přísahal, že Ivana Gottová svého muže bije a žádal Drobného, aby zasáhl.

Nakonec si ale Drobný s Gottem údajně všechno vyříkal, ten nakonec usoudil, že jsou to nesmysly.