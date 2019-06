Jedna z nejslavnějších českých plážových volejbalistek porodila dítě a dala to na Instagram (FOTO)

Podle popisku k fotografii, kterou na sociální síti zveřejnila, porodila syna. Tomu spolu s manželem Martinem dali krásné jméno Viktor.

„Sen se stal skutečností. Jsme rodina. Vítej, náš milovaný Viktore,“ napsala sportovkyně na svém Instagramu a připojila první fotografii svého novorozeného chlapečka.

Pod fotografií se tak okamžitě začaly hromadit milé komentáře, v nichž její sledující psali i hodně gratulací. Mezi gratulanty se zařadila také známá česká tenistka Andrea Sestini Hlaváčková.

„Láskaaaaaaaa. Úžasná jsi. Veliká gratulace,“ napsala sportovkyně.

Volejbalistce se první dítě narodilo deset měsíců po ukončení kariéry. Přiznává, že kvůli těhotenství hodně změnila svůj životní styl. Dodává, že i během těhotenství sportovala, ale jenom lehce.

Kristýna Hoidarová Kolocová je česká volejbalistka, česká reprezentantka v plážovém volejbalu, vicemistryně Evropy, mistryně Evropy do 23 let a čtyřnásobná česká mistryně. Kristýna svou úspěšnou kariéru ukončila v srpnu loňského roku. Oznámila to na tiskové konferenci. Jen o rok dříve získala stříbro na Mistrovství Evropy. Na Olympijských hrách v Londýně se umístila pátá. Tato kráska je vdaná a jejím manželem je manažer Martin Hoidar.