Petr Fiala: Koalice ČSSD, komunistů a Okamury se bude moci držet za každou cenu

Předseda občanských demokratů Petr Fiala ve středu reagoval na úterní demonstrace, které se konaly ve více než 300 obcích a městech. Fiala přiznává, že Babiš má ve Sněmovně nadále důvěru, ale podle něj je dnes jasné, že již není tak přesvědčivá. Podle Fialy Babiš odmítá požádat o důvěru z důvodu, že by potřebných 101 hlasů nedostal, nebo by byla demaskovaná jeho skutečná koalice složená z ČSSD, KSČM a SPD.

„Toto je dnes koalice, která v ČR vládne a u moci se bude držet za každou cenu. I za cenu pokračujících střetů zájmů a urážení demonstrantů, kteří kultivovaně projevují svůj názor,“ napsal Fiala.

Dále obvinil Okamurovo hnutí z pokrytectví. „Na jedné straně by chtěli referendum i o ceně rohlíku, na straně druhé názor veřejnosti na náměstí pro okamurovce neznamená nic,“ tvrdí.

Za úspěch však považuje alespoň to, že díky tlaku v parlamentu se podařilo zastavit další čerpání části dotací pro Agrofert. Slíbil rovněž, že v Senátu bude zřízena komise, která má nezávisle prověřit okolnosti kolem údajného střetu zájmů Andreje Babiše.

„Kdysi se říkalo, že je třeba oddělit byznys od politiky a premiérovi se to opravdu podařilo. Už není žádná vládní politika, už je jen byznys,“ dodává.

Minulý týden ODS spolu s Piráty, lidovci, STAN a TOP09 vyzvali ČSSD a SPD k jednání, aby zjistili, za jakých okolností přestanou vládu podporovat.

„Chtěli jsme jim položit zcela jednoduché otázky – zda existuje nějaká hranice pro neoprávněně získané dotace – například miliarda, když je půl miliardy málo, nebo zda by jim vadilo, kdyby premiér nebyl jen stíhán, ale už rovnou i obžalován,“ uvádí Fiala.

Podle něj ale šéf ČSSD Jan Hamáček a předseda hnutí SPD Tomio Okamura „strčili hlavu do řepky a tváří se, že se jich to netýká“.

„Protože ono by bylo vlastně dost nechutné přiznat, že premiéra Babiše budou držet za každou cenu a hranice toho, co je pro ně přijatelné bude tak gumová, jak to jen bude potřeba,“ poznamenal Fiala.

Demonstrace proti Babišovi

V České republice probíhají největší demonstrace od roku 1989. Jejich organizátorem je iniciativa Milion chvilek pro demokracii, která požaduje demisi premiéra Babiše a ministryně spravedlnosti Marii Benešové.

Minulý týden se demonstrace na pražském Václavském náměstí zúčastnilo 120 tisíc lidí. V úterý proběhly protestní akce ve zbytku České republiky, konkrétně tedy ve 300 obcích a městech. Celkový počet účastníků však byl mnohem menší. V centru Brna se sešlo asi 6 tisíc lidí a v Plzni to bylo kolem dvou tisíc.

Babiš prohlásil, že podávat demisi nehodlá a ani neplánuje Sněmovnu požádat o důvěru. Fialovi přes média vzkázal, že hlasování o důvěře může vyvolat ODS. Zároveň ale pohrozil, že v takovém případě zveřejní informace, jak Česká republika čerpala z evropských fondů, když ve vládě byla ODS. Zda se ODS při čerpání dotací dopustila něčeho neoprávněného, neuvedl.

Za Babiše se postavil i prezident Miloš Zeman. V pořadu Frekvence 1 prohlásil, že dnešní demonstrace nemají smysl. Na adresu předsedy iniciativy Milionu chvilek Mikuláše Mináře poznamenal, že by raději měl dokončit svá studia na vysoké škole.