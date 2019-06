Syn Bolka Polívky na protivládní demonstraci pálil ostrými: „Až se definitivně naserem, tak půjdeme na ten Hrad.“

Zmiňované protibabišovské demonstrace, které v Česku organizuje spolek Milion chvilek, se konají již několikátý týden. Na protestní akci v Liberci nyní vystoupil herec Vladimír Polívka, který svým proslovem, v němž si nebral servítky, rozproudil přítomné demonstranty. Jak se uvádí na portálu, svou řeč zahájil následovně:

„Ty svině nás chtějí rozdělit. A docela se jim to skoro podařilo. Ale tenhle rok po celé zemi je jasný důkaz toho, že jsme hrdý národ a že se nenecháme rozdělit tady tím hovadem ani tím druhým, ani tím třetím a nebude z Prahy dělat prostor, ve kterém se pohybují nějaké elity. Protože Praha není elitní prostor.“

Dle herce jsme totiž ve všech městech jeden národ. Proto lidem nikdo nebude říkat, a to ani český premiér Andrej Babiš , že jsou elita, protože je to blbost. A i jeho další slova se nesla v podobně vyostřeném duchu.

„Jenom chci říci a smazat to rozdělení elit někde v Praze, že Václavák je parta křiklounů, protože to tak není. Tady je tisíc lidí. Výborně. Takže na Letné bude 26. června tři sta tisíc lidí, další rok tam bude pět set tisíc lidí a až se definitivně naserem, tak půjdeme na ten Hrad,“ hlásal rozvášněně Polívka.

Polívka tak byl ze všech řečníku na protestní akci nejostřejší.

Další protestující známé osobnosti

Mimo něj však na akci vystoupily i další známé osobnosti, mezi které patřil třeba herec Karel Zima. Na shromáždění, na němž bylo přítomno asi tisíc lidí, uvedl:

„Nedávno jsem napsal na sociálních sítích, že tygr ví, že je tygr, a nesnaží se lítat. Slon ví, že je slon, a tak se nesnaží vyhloubit nějakou noru. Dokonce i trabant ví, že není land rover a není vůbec ve stresu, že mu chybí jeden náhon. Jen voliči ANO pořád ještě nevědí, že jsou pouze toaletní papír,“ uvedl.

Podotkl také že dnes „jsme v divným stavu“. Má totiž pocit, že žije spíše ve zlém snu. „Zažil jsem listopadovou revoluci a nikdy by mě nenapadlo, že se dožiju této absurdní situace. Kdy láska, morálka, nějaké základní hodnoty, ve které jsme po revoluci věřili, budou pryč,“ uvedl.

Slova se na akci ujal i Michael Kocáb. Český hudební skladatel hned úvodem řekl, že je na akci proto, že sdílí nespokojenost a obavy lidí o další vývoj českého státu.

„Jde o to, abychom dokázali výdobytky a étos sametové revoluce – se všemi problémy, které nastaly – to základní, o co nám tehdy šlo, dokázali udržet,“ prohlásil a poté zabrouzdal i do minulosti.

Kocáb mimo jiné na shromáždění nezapomněl zmínit ani Rusko, do kterého se opřel stejně jako do českého prezidenta Miloše Zemana.

V neposlední řadě se na dané akci objevil i raper Jonáš Červinka, který je však známý pod svým pseudonymem Lipo. Ten na akci nejen vystoupil, ale také řečnil.

„Dnes jsme se tu sešli kvůli němu (Andreji Babišovi, pozn. red.) a jeho problémům, kterých už je tolik, že není snadné je všechny vyjmenovat. Sešli jsme se tu i z toho důvodu, co Andrej Babiš představuje. Jak z hlediska minulosti, z čeho vzešel a co ho nejvíc formovalo. Mám tím na mysli spolupráci s StB a jeho predátorské byznysové praktiky, které používal, když budoval své podnikatelské impérium,“ poznamenal Lipo.

Demonstrace v Česku

V současné době v České republice pod vedením spolku Milion chvilek pro demokracii týden co týden probíhají protivládní demonstrace.

Původně demonstranti požadovali odchod ministryně spravedlnosti Marii Benešové, která se podle nich staví na stranu premiéra Andreje Babiše a ten podle aktivistů tak získává vliv na justici. Po zveřejnění auditní zprávy Evropské komise, podle které se Babiš dlouhodobě nachází ve střetu zájmů a ČR hrozí, že by musela do rozpočtu EU vrátit dotace, organizátoři demonstrace začlenili do svého programu i demisi českého premiéra.

První demonstrace se konala ve 105 obcích České republiky a současně i na Staroměstském náměstí v Praze 29. dubna. Další demonstrace je naplánována na 26. června a má se konat v Praze na Letné.