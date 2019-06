„Pokud o budoucnosti nebude rozhodovat rozum, ale hysterie, vyhubí se lidstvo samo.“ Odborník se vysmál aktivistce Gretě

Švédskou aktivistku Gretu Thunbergovou znají snad i děti ve školce, stejně jako mluví o skleníkových plynech a „bojují“ za dramatické snížení emisí. Ale odborníci to vidí jinak.

Podnikatel a filantrop Václav Dejčmar promluvil o Nadačním fondu Neuron a názorech pozvaných geologů a hydrologů.

Vybraným skupinám se tato hysterie hodí

„Klimatická nouze? Včera jsme si v rámci NF Neuron pozvali několik špičkových geologů a hydrologů (odkaz v poznámce), aby přednášeli o klimatu a o vodě. Přestože se mezi sebou nijak nedomluvili, všichni se jednomyslně shodli, že se teplota na Zemi sice zvyšuje, ale jen člověkem to způsobeno není. Low carbon society včetně gretenismu vnímali jako "vědu na objednávku" v obdobném alarmistickém duchu, jako když Římský klub kdysi vyhlásil, že všechna ropa dojde v roce 1989,“ napsal Dejčmar na začátku svého facebookového příspěvku.

Odborníci hlavně poukazují na to, že podle nich není hlavním problémem měnící se klima, ale především bující iracionalita lidí. Dejčmar ani není toho názoru, že by snižování emisí oxidu uhličitého udělalo ze Země ráj na zemi, myslí si, že se tato hysterie hodí do krámu vybraným skupinám lidí.

„Dnes existují metody a technologie, jak mít např. nadbytek vody i v poušti - viz vodní sobestačnost státu Izrael, který vodu dokonce vyváží. Před lidstvem samozřejmě stojí ohromné enviromentalistické výzvy, na které se bude třeba adaptovat. Ale investovat do řízení klimatu skrze snahy o snižování CO2 všem přišlo absurdní vzhledem k tomu, že z pohledu dlouhých časových řad prožíváme nejchladnější období za 6.000.000 let. Rozumný geolog je podle všeho skeptický a hovořit o stabilizaci klimatu mu přijde úsměvné. Nicméně takovému geologovi musí být nad 60 let. Efektivní PR umí dělat jen jedna strana a mladý vědec s hypotékou prý potřebuje dostat grant," promlouvá ironicky o aktuální praxi.

Nakonec Dejčmar uvádí, že z jeho pohledu se bohužel znovu ukazuje, jak ohromný předěl panuje mezi vědou a politikou, když máme omezený čas a zdroje.

„Pokud o budoucnosti nebude rozhodovat rozum ale hysterie, vyhubí se lidstvo v principu samo,“ uvedl na samotný závěr ekonom Václav Dejčmar.

Jelikož ekonom po zveřejnění příspěvku nejspíše obdržel velký počet hejtů, přidal na závěr svého příspěvku, že jde o záznam diskuze mezi uvedenými pány a jeho názorem jsou pouze tři poslední věty.

Globální oteplování

Nedávno naopak australští vědci z Melbourne připravili zprávu, podle které se lidská civilizace v dnešní podobě dostala ke konci své existence. Důvodem rychlého kolapsu podle nich je změna klimatu, nečinnost vlád a následná sociální a ekonomická krize.

Jelikož se v nejbližší budoucnosti nepředpokládají značná úsilí na snížení úrovně spalování fosilních paliv, vědci prozkoumali scénář, podle kterého do roku 2030 globální emise dosáhnou maximálních hodnot. Nakonec do roku 2050 se průměrná teplota vzduchu na Zemi zvýší o tři stupně. Mořský led odrážející sluneční paprsky roztaje, zmizí věčně zmrzlá půda a v Amazonii začne velké sucho, uvádějí vědci.