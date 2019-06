„Asi pošlu litr na další demo.“ Šéfredaktor MF Dnes rozluštil, jak skončí protesty. Milion chvilek to ale nepotěší

Šéfredaktor deníku, který před několika lety koupil premiér Andrej Babiš, se domnívá, že demonstrace se neblaze odrazí na některých politických stranách. Konkrétně hovořil o ODS, ČSSD i TOP 09. Prozradil však také, kdo se dle něj stane opět prezidentem a jak celá věc ovlivní pozici Babiše.

„Výsledek demonstrací bude tento: Definitivně zlikvidovaná ODS, TOP 09 a ČSSD, Babiš na svým, posílení Pirátů, nástup Trikolóry a Klaus senior znovu prezidentem. To je docela slušná bilance. Asi Pánkovi s Minářem pošlu litr na další demo,“ píše ve svém příspěvku.

A pokračoval dál. Tentokrát se však zaměřil na předsedu ODS Petra Fialu a předsedu poslaneckého klubu TOP 09 Miroslava Kalouska. Podle jeho názoru totiž dotyční vůbec netuší, že dané demonstrace směřují proti nim.

„Vůbec nejsměšnější na tom je, jak si Fiala s Kalouskem myslej, že jim to nějak pomáhá. Nepochopili, že tahle revoluční vlna jde hlavně proti nim a vynáší na jejich místa novou gardu,“ představil svůj pohled na věc.

Reakce na sociální síti

A jak na jeho slova na Facebooku reagovali ostatní? Někteří s jeho „prognózou“ naprosto souhlasili:

„Pod toto se můžu podepsat, přesně tak to bude.“

Další k takové předpovědi budoucnosti však měli jisté výhrady. „S výjimkou prezidentství V. Klause st. to vidím stejně. Alespoň pokud zůstane zachována přímá volba prezidenta. V. Klaus je totiž představitelem těch nahoře, ale volby dnes rozhodují „ti dole“,“ stojí v jednom z komentářů

Našli se ale i takoví, kteří Plesla označili za komika: „Aaa, místní komik se vrátil z dovči.“

Demonstrace v Česku

V současné době v České republice pod vedením spolku Milion chvilek pro demokracii týden co týden probíhají protivládní demonstrace.

Původně demonstranti požadovali odchod ministryně spravedlnosti Marii Benešové, která se podle nich staví na stranu premiéra Andreje Babiše a ten podle aktivistů tak získává vliv na justici. Po zveřejnění auditní zprávy Evropské komise , podle které se Babiš dlouhodobě nachází ve střetu zájmů a ČR hrozí, že by musela do rozpočtu EU vrátit dotace, organizátoři demonstrace začlenili do svého programu i demisi českého premiéra.

První demonstrace se konala ve 105 obcích České republiky a současně i na Staroměstském náměstí v Praze 29. dubna.

Zatím za největší demonstraci od rodu 1989 je akce, která proběhla dne 4. června na Václavském náměstí v Praze. Podle informací organizátorů se jí totiž zúčastnilo až 120 tisíc lidí. Daná akce skončila zpíváním české hymny a demonstranti v průběhu uvedli, že pražské Václavské náměstí jim už nestačí.

Uvádí se, že další demonstrace je naplánována na 26. června a má se konat v Praze na Letné.