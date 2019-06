Babiš: To jsou všechno nesmysly, lidé demonstrují na základě vylhaných věcí

V úterý ve více než tří stovce měst a obcí proběhly demonstrace proti Babišovi. Sám předseda vlády byl v té době na návštěvě Makedonie. Ve středu se zase spolu s ministrem životního prostředí Richardem Brabcem (ANO) a ministrem dopravy Vladimírem Kremlíkem (za ANO) vydal lodí po Baťově kanálu na návštěvu Zlínského kraje. Během této cesty agentuře ČTK uvedl, že s organizátory protestů nemá co řešit.

„Pan (jeden z organizátorů demonstrací Mikuláš, pozn. red.) Minář se potkal s paní Benešovou na kulatém stolu. Nevím, co bych s nimi řešil, nejsem ministr spravedlnosti. Myslím, že ta komunikace funguje. Pokud ti, co demonstrují, žádají sedm požadavků Rekonstrukce státu, tak jsme řekli, že to paní ministryně zapracuje. Neříkám, že všechno, já to neznám, neřeším to, ale vůle komunikovat je a kolegové taky komunikují, dokonce i pan (ministr vnitra Jan, pozn. red.) Hamáček komunikuje,“ řekl Babiš.

Dodal, že je otázkou, zda to lidé chtějí slyšet, nebo mají své přesvědčení na základě vylhaných věcí.

Iniciativa Milion chvilek pro demokracii, kterou vede Mikuláš Minář, požaduje odstoupení ministryně spravedlnosti Marie Benešové (za ANO), která podle demonstrantů může zmařit nezávislé vyšetřování kauzy údajného dotačního podvodu při stavbě areálu Čapí hnízdo.

Několik hodin před demonstrací na pražském Václavském náměstí se 4. června Babiš spolu s Benešovou sešli se zástupci platformy Rekonstrukce státu. Ta byla založena v roce 2013 dvacítkou nevládních organizací z iniciativy organizace Frank Bold. Ta chce monitorovat legislativu a připravovat návrhy zákonů pro transparentní stát. Splnění jejich požadavků by mělo zajistit nezávislost justice, což je hlavní požadavek Milionu chvilek.

Zástupci Rekonstrukce státu Pavel Franc a Josef Karlický po schůzce ocenili vstřícnost ministryně Benešové. Dodali ale, že ani na jeden z požadavků zatím premiér ani ministryně nepřistoupili.

V případě odvolaného předchůdce Benešové ministra spravedlnosti Jana Kněžínka (za ANO) Babiš pro ČTK uvedl, že tam byl pouze dočasně.

„Nemá to žádnou spojitost s objednaným stíháním na Čapí hnízdo. Nikdo nechce nikoho odvolávat, to jsou všechno nesmysly. Bohužel ti lidé tomu asi věří, a proto protestují. Je mi to líto, těžko s tím můžu něco udělat,“ uvedl Babiš.

Kněžínek v dubnu nečekaně oznámil svou rezignaci. Část opozice se domnívá, že jednal pod nátlakem.

Dotační kauza

Kromě nespokojenosti s novou ministryní spravedlnosti opozici vadí pracovní verze auditní zprávy Evropské komise. Z ní vyplývá, že společnost Agrofert, kterou Babiš svěřil do správy svěřeneckého fondu, neoprávněně čerpal evropské dotace a sám premiér se nadále nachází ve střetu zájmů. Česku tak může hrozit, že bude muset vracet vyplacené dotace až ve výši 450 milionů korun. V této souvislosti opozice chce, aby Babiš požádal Sněmovnu o vyslovení důvěry.

Sám premiér opakovaně odmítá jakékoliv pochybení a prohlásil, že Česká republika dotace vracet nebude. O důvěru žádat odmítl. Ve středu se k evropskému auditu vyjádřil i sám koncern Agrofert. Ve svém stanovisku odmítl jakékoli pochybení ze své strany a označil audit za pochybný a neprofesionální.

Další demonstrace Milionu chvilek za demokracii se bude konat v neděli 23. června na Letenské pláni v Praze.