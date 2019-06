„Polibek smrti.“ Předseda neonacistické DSSS tvrdí, že se názorově shoduje s programem nové strany Klause ml.

V pondělí poslanec Václav Klaus mladší oficiálně představil nové politické hnutí Trikolóra – hnutí občanů. Na tiskové konferenci Klaus například uvedl, že hnutí chce vrátit zemi občanům, kteří pracují, platí daně a vychovávají děti. „Přišel čas vzít si naši zemi zpátky,“ uvedl Klaus v úvodním proslovu.

Na představení nového hnutí mimo jiných zareagoval i předseda Dělnické strany sociální spravedlnosti Tomáš Vandas, který uvedl, že program hnutí Klause ml. se z 95 % shoduje s jeho názory.

„I když jsem předsedou jiné politické strany, musím uznat, že program který Vaclav Klaus ml. představil, se s mými názory shoduje tak z 95 procent,“ napsal Vandas na svém Twitteru.

Reakce sítě na sebe nenechala dlouho čekat. Například zkušený moderátor Martin Veselovský na Twitteru zareagoval, že by ho zajímalo, jestli by s takovým názorem souhlasil i Klaus ml. V následné diskuzi Veselovský reaguje na komentář jednoho z uživatelů, který všeobecně novináře obviňuje, že takovým lidem neustále musí dělat reklamu.

„Komu? Trikolóře? No je to nová strana, o které jeden z předních českých nácků říká, že mají programovou shodu. Tak se jako novinář ptám, jestli si VKml myslí to samé. Je to nějak moje role, to ptaní. Ale chápu, že vidíte novináře v jiném módu…,“ reaguje Veselovský na kritiku.

Do diskuze pod příspěvkem Veselovského se zapojil i poslanec Evropského parlamentu Petr Ježek, který uvádí, že to vypadá, že Václav Klaus mladší už účet (ODS s podporou Soukromníků) nepoužívá. Europoslanec ještě upozorňuje na to, jak píše „Na naší zemi mi záleží“. Podle něj už přestalo to, že si ji chce vzít zpátky.

Komentáře ostatních uživatelů také odpovídají tomu, že něco takového by v České republice neradi viděli.

Například uživatel Kuba Konečný má jasný názor.

„Kdo souhlasí, ať zvedne pravou ruku…“ uvádí. „Těch 5 % bude nejspíš zvedání pravačky,“ uvádí zase Ondra Prochazka.

„Polibek smrti,“ píše stručně jakubneubauer.

Uživatel T100 zase obviňuje Veselovského, že spojení výkřiku nějakého levicového rasisty s VKml zaujme více.

„A kolik programových průsečíků má s ODS nebo ANO? Ale chápu, že spojit výkřik nějakého levicového rasisty s VKml zaujme více. I tak se dá vytvářet veřejné mínění. Třeba: voliči extrémně levicové ČSSD jsou vysáváni Piráty zleva,“ píše.

Václav Klaus mladší v pondělí představil nové politické hnutí Trikolóra – hnutí občanů . Hnutí bude hájit konzervativní hodnoty, zdravý rozum a zájmy pracujících lidí. Prioritou pro hnutí budou volby do Poslanecké sněmovny v roce 2021. Subjekt Klaus představil v zaplněném sále kongresového centra Erbia v Praze, akci moderoval herec Marek Vašut. Členkou přípravného výboru strany je také další bývalá poslankyně ODS Zuzana Majerová Zahradníková.

Václav Klaus ml. je český politik a bývalý ředitel soukromého gymnázia PORG a syn českého exprezidenta Václava Klause a jeho ženy Livie Klausové. Donedávna byl také členem ODS, ale v polovině března byl ze strany vyloučen. Stejně tak byl v dubnu zbaven i funkce předsedy školského výboru. Takové následky měly politikovy výroky. Za příklad lze uvést například ten, kdy přirovnal poslance, kteří projednávali zákon, k Židům, kteří se rozhodnou, kdo z nich nejprve půjde do nacistického koncentračního tábora. Klaus ml. dále uvedl, že údajný zákon je předpisem EU a Češi ho nepotřebují. Tato a jiná prohlášení urazila některé poslance a lídr ODS se za Klause ml. omlouval.