Ondráček se vyjádřil k trestnímu oznámení, jež na něj podal Novotný. Promluvil však i o oznámení na Novotného

Zdeněk Ondráček celou věc na svém facebookovém profilu okomentoval následovně:

„Přátelé, podle všeho někdo z vás podal trestní oznámení na pana Novotného za jeho Tweet, kde nabádá, abych byl zastřelen. Dotyčnému za to děkuji 👍. Článek sice popisuje, že na mne podal pan Novotný trestní oznámení pro vlastizradu 😂, ale z kopie protokolu je zřejmé, že to byl právě on, kdo musel jít na policii podávat vysvětlení v souvislosti s uvedenou výhrůžkou. Úsudek na tohoto pana si po přečtení toho protokolu udělejte sami 😀. A mimochodem, zveřejněním toho protokolu se dopouští dalšího protiprávní jednání 😀. Třeba mu to policie připočítá k dobru 😀,“ napsal na sociální síti poslanec.

Pod tímto příspěvkem se okamžitě začali vyjadřovat uživatelé sociální sítě, kteří se pozastavovali nad tím, jak vůbec Novotný při svých názorech může vykonávat funkci starosty.

„Když někdo ve veřejné funkci takto veřejně nabádá k vraždě či kulce na své politické oponenty, tak tam nemá co dělat,“ píše jeden z uživatelů.

I ostatní souhlasili s tím, že Novotný nemá co v komunální politice dělat. Dodali také, že díky takovým členům bude ODS za chvíli nevolitelné. „Tento protekční fracek je samolibý, arogantní, excelentní kretén. Občané Řeporyjí, máte se čím chlubit,“ zněla slova na adresu Novotného.

Ondráčka se tak valná část z nich zastala a zdůraznila, že se žádné vlastizrady nedopustil, jelikož je tento čin jasně definovaný.

Jak to všechno začalo?

Svým statusem reagoval na to, že měl na něj Pavel Novotný podat trestní oznámení. Český moderátor a současný starosta Řeporyjí se totiž domnívá, že Ondráček spáchal trestný čin – vlastizradu. Narážel tak na nedávnou Ondráčkovu cestu do Doněcku, o níž se hodně diskutovalo. Tehdy na svém Twitteru Novotný napsal:

„Jsem pro obžalobu Zdenka Ondráčka z vlastizrady a po odsouzení na doživotí jeho usmrcení tajnou službou. A držte hubu, že někomu přeji smrt. Přeji, ale za tohle býval polní soud a rovnou kulka. Zm*d .“

​Tato jeho slova však měla dohru, jak uvádí i samotný Ondráček ve svém novém příspěvku. Novotný totiž musel zamířit na policii a podat tam vysvětlení. Stalo se tak kvůli podnětu, který byl na jeho osobu v souvislosti s jeho slovy podán. O tom, jak na policii postupoval a jak to probíhalo, starosta Řeporyjí opět informoval na Twitteru.

„Po třech hod spánku (budíček 5:45 kvůli autoškole) jsem nasraný po ránu podával kvůli nějakému debilovi, čtenáři PL musel podávat vysvětlení. Zmateně, ale řekl jsem si, co jsem v tom stavu zvládnul říct. Vysvětlení a TR jsem podal prvně v životě. Fuck of KSČM & ať žije Havel,“ napsal v postu, k němuž připojil i ofocený protokol z policie.

V daném protokolu například Novotný zmiňuje, že na českého politika podal trestní oznámení a zdůrazňuje, že se vymezuje proti případnému osočování, že by někomu přál smrt. Vysvětlil to následovně: „Přece nebudeme přát smrt bezvýznamnému, směšnému duševnímu mrzákovi.“ Dodal také, že si za svým textem stojí.

Jakou dohru tak bude mít celý případ, se ještě uvidí.

Ondráčkova cesta do DLR

Rozruch kolem Ondráčka nastal poté, co začátkem května navštívil DLR . Podle něj se jednalo o soukromou návštěvu a do oblasti přivezl humanitární pomoc. Českému poslanci se však dostalo slavnostního přijetí od lídra DLR Denise Pušilina. Při příjezdu českého poslance dokonce vojenský orchestr zahrál i českou hymnu. K této události se vyjádřily mnohé významné osobnosti politické scény. Většina z nich Ondráčkovu cestu odsoudila, ale našli se i takoví, kteří se ho zastali. K nim, mimo jiné, patřil i český prezident Miloš Zeman.