Křišťálová popelnice tentokrát putuje do Berouna. Češi stále aktivněji třídí odpad

Společnost v tiskové zprávě uvedla, že obyvatelé České republiky třídí stále více odpadů a města se jim k tomu snaží poskytnout co nejlepší podmínky. Díky oběma faktorům v Česku může třídit odpady 99 % obyvatel a celých 73 % tak i činí. Po celé České republice dnes najdeme přes 413 000 barevných kontejnerů a menších nádob na tříděný odpad.

Hodnocení soutěže

Jako každý rok byla „sběratelská“ soutěž určena všem obcím ČR, které jsou zapojeny do systému EKO-KOM a soutěžilo se celkově ve třech kategoriích podle velikosti měst a obcí. Do užšího výběru 15. ročníku této ekologické soutěže bylo vybráno 66 nejlepších měst a obcí (pět zástupců z každého kraje a hlavní město Praha). V Hradci Králové byly následně oceněny tři nejlepší města nebo obce z každé kategorie.

A co je v soutěži hodnoceno? Hodnotí se nejen množství vytříděného odpadu na osobu a rok pro každou komunitu, ale také poměr tříděného odpadu a komunálního odpadu a hustota sběrné sítě (včetně pytlového sběru a individuálních nádob). Porotci také přihlíželi k tomu, zda obec sbírá i nápojový karton, bílé sklo a kovy a celkově, jaké jsou v obci vytvořené podmínky pro nakládání s odpady. Jak je vidět, hodnocení je velmi komplexní a provádí se především na základě údajů poskytovaných obcemi systému EKO-KOM v rámci jejich pravidelného výkaznictví.

Vítězové

O křišťálovou popelnici se bojuje ve třech kategoriích. Jsou to obce do 500 obyvatel, následuje kategorie obcí s 501 až 5 000 obyvatel a poté bojují obce, které mají 5 001 obyvatel a více.

Výsledky soutěže O křišťálovou popelnici 2018

V kategorii obcí do 500 obyvatel vyhrál Neratov v okrese Rychnov nad Kněžnou. Ve druhé kategorii zvítězily Hovorany v okrese Hodonín a absolutním vítězem je středočeský Beroun . Zástupci všech vítězných obcí převzali menší křišťálovou popelničku a šek na 100 tisíc korun, který by měl putovat na další zlepšení nakládání s odpady. Do Berouna ležícího na soutoku Berounky a Litavky míří i ocenění pro absolutního vítěze, kterým je velká Křišťálová popelnice. Beroun je tak další obcí, jejíž jméno bude vyryto na této slavné putovní trofeji.

Absolutní vítěz: Beroun

Kategorie Obce do 500 obyvatel:

1.Neratov 2. Roudno 3. Borůvka

Kategorie Obce 501 –5 000 obyvatel:

1. Hovorany 2. Lety 3. Solnice

Kategorie Obce nad 5 001 obyvatel:

1. Beroun 2. Vimperk 3. Olomouc

Na webových stránkách www.ekonom.cz je také uvedeno, že Česko se ve třídění odpadů neustále zlepšuje. V roce 2018 každý Čech průměrně vytřídil 49 kg odpadů (papír, plasty, sklo a nápojové kartony), navíc 73 % obyvatel ČR aktivně třídilo odpady a 71 % obalů bylo vytříděno a předáno k využití nebo recyklaci. Systém EKO‑KOM od roku 1997 do konce roku 2018 zajistil pro své klienty využití a recyklaci pro více než 10,1 milionu tun odpadů z obalů. Do systému EKO‑KOM zajišťujícího sběrnou síť pro recyklaci obalů je dnes zapojeno 21 052 firem vyrábějících nebo dovážejících balené zboží. Tyto firmy prostřednictvím systému EKO‑KOM spolupracují s 6 131 obcemi ČR, ve kterých žije 10 589 729 obyvatel, tedy (99 % celé populace). Ti všichni tak mají možnost své odpady třídit a již 73% obyvatel ČR tak činí.

Před pár dny srovnávací výzkum projektu Místo pro život také zveřejnil výsledky, v jakém českém kraji se žije nejlépe. Toto ocenění druhý rok po sobě vyhrál Královehradecký kraj, za kterým se umístily kraje Jihočeský a Zlínský.