Může za vše Putin? Dcera Michaela Kocába na demonstraci: Kdyby nevládl Rusku, mnohé z toho, co se tady dnes, by nebylo

Na dané demonstraci, kterou také organizoval spolek Milion chvilek pro demokracii, zazněla ostrá slova z úst mladé Kocábové. Ta se opřela nejen do českého premiéra, ale také do prezidenta ČR Miloše Zemana. Nit nenechala suchou však ani na ruském lídrovi Vladimirovi Putinovi.

Celý svůj projev tato spisovatelka a scénáristka zveřejnila na svém profilu na Facebooku, přičemž poukázala na to, že se jedná o její vůbec první proslov.

„My, všichni, jak tu stojíme, jsme odhodlaní, ale jistě i unavení nekončící letitou diskusí a argumentací na téma Babiš, Zeman a spol. Neustálým kladením otázek, co je to demokracie, a odpovídáním na argumenty, že toto je demokracie. Přece jsme si ho zvolili… to je evergreen dnešních oportunistů,“ začíná svůj proslov Kocábová.

Ta dále uvádí, že jako další na řadu pak přichází témata, k nimž můžeme zařadit emigraci, liberalismus, sexuální svobodu a feminismus . Neopomněla však ani sluníčkářství a havlismus, stejně jako „jájsemtoříkalismus“, „jetotakhlelismus“, „přažskokavárismus“ a nekonečné variace na anti-ismus.

„Bojujeme s tendenčními médii, s obrovskou sílou fake news, většinově mířící z Ruska, a s armádou agresivních trollů, kteří používají zbraně, jimž se těžko brání,“ naráží poprvé ve své řeči na Rusko.

Vinit ze všeho Babiše je alibismus

Podle spisovatelky dnes ve společnosti vládne deprese, nevůle ke kompromisům a zoufalství. To, co se v dnešní době děje, tak dle Kocábové nemá v novodobých dějinách obdoby. Poukazuje však na to, že ne za všechno může Andrej Babiš. Kdo je teda viníkem?

„Andrej Babiš je výsledkem věcí, jak jsme je nastavili, nebo spíše nedonastavili po nadějné revoluci v roce 89. Nevyčítám nám to. Byl to politicko-společenský úkaz, k němuž dodnes vzhlíží lidé na Západě, včetně Ameriky,“ pokračuje.

Scénáristka se ve svém proslovu na demonstraci zamyslela také nad tím, jaké by to bylo, kdyby byl svět černobílý. Myslí si totiž, že dnes už je toho všeho nějak moc – moc informací, názorů, potyček, argumentů, životních postojů a příběhů. A co za takový stav světa může?

„Vlivem digitální revoluce, jejíž dopad ani nedokážeme dohlédnout, jsme se octli ve verzi demokracie, kterou nikdo neumí a nikdy neuměl. Jsme v demokracii 2.00. a kosí nás tím, že čelíme dosud neznámým problémům,“ míní Kocábová.

V Turnově pak před všemi zúčastněnými řekla, že nechce vyjmenovávat všechny důvody, proč musí premiér odstoupit, jelikož to všichni ví. Přesto se však dotkla několika pravd, jak sama tyto věci nazývá, které do své řeči zahrnula.

Vyjmenovala tak například to, že premiér nesmí být trestně stíhán, nesmí vlastnit nejvlivnější média, nesmí zabraňovat vlastnímu vyšetřování apod. „Premiér toho nesmí hodně. A Andrej Babiš… on vše může? My si myslíme, že ne,“ dodala.

Neopomněla ani Babišova syna. Ve svém vystoupí na demonstraci se totiž tázala, co se s ním stalo. „Zase na prázdninách na Krymu? Podle toho, jak to premiér popsal, jsem se málem rozhodla tam s rodinou vyrazit taky. Príma dovolená,“ narážela na loňskou kauzu, která vypukla kolem Babiše juniora a jeho otce.

Zeman a Putin - můžou za vše oni?

Od Babišů se však Kocábová přesunula k prezidentovi Milošovi Zemanovi , kterého také považuje za jistý problém a možná i hrozbu. V souvislosti s tím zmínila i Rusko

„Myslím, že nebudu daleko od pravdy, když řeknu, že kdyby Rusku nevládl car Putin, mnohé z toho, co se dnes u nás děje, by nebylo,“ řekla a doporučila ostatním, aby si o ruském lídrovi načetli co nejvíce knih.

To však ale nebylo vše. Ve svém útočném tónu na adresu Ruska a Vladimira Putina pokračovala dále.

„Před deseti lety Putin ustanovil kybernetickou politiku jako jeden z hlavních zájmů Ruska a vidíme to na denní bázi. Americké volby. Brexit, evropský nacionalismus, rozdělování společnosti… atd. Mnohé z toho vychází z fake news a agresivní antizápadní informační politiky. Zeman, pokud negoogluje alabamské servery, nebo nespí… mu vychází ve všem vstříc. Dokonce se nyní jedná v Dumě (ruský parlament) o tom, že okupace v roce 68… nebyla okupace. Jako WTF? Ještě jednou – WTF? To je generace našich otců a dědečků. Našich matek a babiček,“ doplnila nevraživě.

Závěrem však Kocábová uvedla, že lidé, kteří se demonstrací účastní, dělají dobrou práci. „Mluvíme, diskutujeme, sdílíme články, čteme dobré novináře. Pokračujme. Je to battle na několik generací,“ myslí si.

A co vláda a naše planeta?

Nakonec se dcera českého hudebníka zamyslela nad tím, jak bledě je na tom dnešní planeta.

„A v této době, jíž jsem ani ve snu nemyslela, že se dožiji, požaduji v čele státu vládu, která tuto planetární, celospolečenskou a českou krizi bere nejen na vědomí, ale jako prioritu. Která nechytá jen motýle a dotace, ale smysluplně jedná. Protože věřím, že se jednat dá. (…) A to Andrej Babiš. Ani Miloš Zeman. Ani Nejedlý, Putin, Ovčáček, Plesl a jim podobní… nedělají. A to ani trochu,“ dodala.