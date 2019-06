„Česká republika má skvělé výsledky.“ Řekl Babiš v Budapešti

Babiš před kamerami ČT uvedl, že to původně mělo být setkání jen s maďarským premiérem Viktorem Obránem, ale podle něj je příští týden pro Evropu tak důležitý, že vlastně iniciativně pozval i slovenského a polského premiéra. Český předseda vlády připomněl, že jde o 65 milionů lidí a už kvůli nim se prý musí předsedové vlád scházet. Zdůraznil, že při jiných příležitostech nemají na společná jednání dost času. Dnes prý premiéři diskutovali o penězích na příští rozpočtové období, o migraci, ale také o sestavování příští Evropské komise.

Andrej Babiš se také vyjádřil k českému předsednictví v EU, ke kterému dojde ve druhé polovině roku 2022. Český předseda vlády chce debatovat i s dalšími vybranými zeměmi. Zmínil například, že se ptal kolegů, že by měli pozvat ukrajinského prezidenta a debatovat s ním o nějakých vztazích.

„V4 je solidární, jsme dohromady, jsme spolu, máme stejné názory na většinu věcí a já myslím, že je to důležité, protože samozřejmě v rámci toho vyjednávání je důležité, abychom byli jednotní. Aby se nestalo, že během jednání někdo z nás změní názor na to, co jsme si řekli,“ uvedl Babiš.

Dalším tématem podle Babiše bylo složení Evropské komise, nicméně neuvedl konkrétní jména, která prý při jednání padala. „To není o tom, že V4 má nějakého kandidáta na šéfa Evropské komise, jde o to, abychom vybrali toho nejlepšího kandidáta pro nás všechny. V této chvíli je ta debata – jestli tzv. ‚spitzenkandidát‘, nebo někdo jiný,“ oznámil novinářům politik.

Na závěr se Babiš vyjádřil k domácí politické situaci, když uvedl, že nevidí důvod ke změně vlády.

„Samozřejmě musím říct, že jako premiér české vlády pracuju pro všechny občany naší země. Naše vláda vzešla ze svobodných voleb. Myslím si, že má velice dobré výsledky. Česká republika má skvělé výsledky. Nikdy se nám tak nedařilo, jak se nám daří, takže si myslím, že není důvod měnit vládu. My se skutečně snažíme. Já chápu, že lidi protestujou, oni mě nemají rádi, samozřejmě, já to vnímám. Já to považuju za normální, máme svobodu a demokracii. Slyším, co tito lidé, kteří mě nemají rádi, co říkají. A akceptuju to. Akorát teda mě mrzí, že oni protestují na základě věcí, které nejsou pravdivé. Určitě jsem připraven přijít i do Senátu a vysvětlit tu problematiku evropských fondů. Myslím si, že to funguje dobře, takže by bylo dobré nás nechat vládnout až do příštích parlamentních voleb a tam se vyjádřit,“ uvedl nakonec Babiš.

Dotační kauza

Kromě nespokojenosti s novou ministryní spravedlnosti opozici vadí pracovní verze auditní zprávy Evropské komise. Z ní vyplývá, že společnost Agrofert, kterou Babiš svěřil do správy svěřeneckého fondu, neoprávněně čerpal evropské dotace a sám premiér se nadále nachází ve střetu zájmů. Česku tak může hrozit, že bude muset vracet vyplacené dotace až ve výši 450 milionů korun. V této souvislosti opozice chce, aby Babiš požádal Sněmovnu o vyslovení důvěry.

Sám premiér opakovaně odmítá jakékoliv pochybení a prohlásil, že Česká republika dotace vracet nebude. O důvěru žádat odmítl. Ve středu se k evropskému auditu vyjádřil i sám koncern Agrofert. Ve svém stanovisku odmítl jakékoli pochybení ze své strany a označil audit za pochybný a neprofesionální.

Další demonstrace Milionu chvilek za demokracii se bude konat v neděli 23. června na Letenské pláni v Praze.