Cizinec za volantem je pro Čechy hrozbou

Statistika většinou silně zkresluje skutečnost, staví ji do pozice tabulek a množin, ale přesto jí začít musíme. Na českých silnicích loni zemřelo 565 lidí, tedy o 63 více než v roce 2017 a současně nejvíc za poslední tři roky. Meziročně se zvýšil počet i těžce zraněných, a to o 126 na 2465. Lehce zraněno bylo 25 215 lidí, přičemž i v této kategorii zaznamenali policisté mírný meziroční růst. Celkový počet nehod stoupl téměř o tisícovku na 104 764.

České silnice jsou bezpečné do té míry, do jaké na nich jezdí zodpovědní řidiči. Je smutnou pravdou, že za drtivou většinou nehod stojí to, že se řidiči nevěnovali řízení, stejně jako nepřiměřená rychlost nebo taková, zdá se, banalita, jako je nedodržení bezpečné vzdálenosti za vozidly. Svou roli hraje ale i alkohol. Počet opilých motoristů, nebo dokonce zfetovaných, totiž rok od roku roste.

Žijeme v roce 2019, ale hodně našich řidičů si stále ještě nepořídilo handsfree a drží u ucha za jízdy telefon, anebo dokonce s gustem během jízdy sledují videa na mobilu. Snad tohle, naši drazí čtenáři, neděláte!

Když pozorně zkontrolujeme statistiku, nemůže nás nepřekvapit jedno číslo. Každou čtrnáctou nehodu v České republice zaviní cizí státní příslušník. Česká policie uvádí, že cizinci mají na svědomí 7452 nehod, při nichž zahynulo 49 lidí a 217 jich bylo těžce zraněno. Nezřídka se cizinci dopouštějí i přestupků zařazených do bodového systému postihu neukázněných motoristů.

Jen za posledních pár měsíců jsme v médiích mohli zaznamenat například to, že policistům na Jablonecku ujížděl cizinec v kradeném BMW, který při této honičce způsobil dvě nehody. Nebo zpráva z konce května: cizinec pod vlivem pervitinu ujížděl policistům a pak se před nimi schoval ve křoví. Přitom měl zakázáno řídit až do roku 2021. Anebo, kamion řízený cizincem z nejasných příčin narazil do odtahového motorového vozidla jedoucího před ním. Cizinec zemřel. V zimě se stalo, že podnapilý cizinec vjel škodovkou na trať a na kolejích ujel několik desítek metrů. Naštěstí pohotový dispečer zastavil přijíždějící vlak včas, jinak by došlo k velké tragédii.

Snad naposledy pro ilustraci. Pamatujete, jak před skoro čtyřmi lety polský kamioňák suverénně vjel navzdory blikajícím červeným světlům na železniční přejezd ve Frýdku-Místku? Šofér dostal pouze podmínku a zákaz řízení v Česku na pět let. Video z nehody tehdy obletělo celý svět.

Média i policisté nezveřejňují národnost cizinců, kteří jsou účastníky dopravních nehod. Často se ale dá vydedukovat, že se jedná především o občany sousedního Polska nebo osoby narozené na území bývalého Sovětského svazu.

Problém je ten, že pokud za dopravní nehodu může Čech, naše orgány si ho lehce najdou. S cizincem je to těžší. Když zde nemá dlouhodobý pobyt a může opustit Českou republiku, tak má z dopravního deliktu „dobrý den“. Je prakticky nemožné mu doručit oznámení o pokutě, natož ji po něm vymáhat. Snad by pomohlo zpřísnění pravidel pro zahraniční řidiče. Šlo by to ale prosadit? Neklekl by na naše politiky Brusel nebo nevládní organizace, které už tak mají v Česku žně?

Podle známého politika a bývalého ředitele středočeské dopravní policie Stanislava Humla představuje počet nehod, za které mohou cizí státní příslušníci, vysoké číslo. Zdůrazňuje ale, že Česká republika je tranzitní zemí uprostřed Evropy. Pan Huml také říká, že situace se přeci jen oproti minulosti zlepšila. Dnes se navíc dají evropští piráty silnic o něco lépe trestat.

„Proti minulým rokům je dnes situace mnohem lepší. V rámci Evropské unie lze trestat i řidiče cizích států a vymoci uhrazení pokuty cestou přeshraniční spolupráce,“ říká dopravní expert pro Sputnik.

Nezdá se to málo? Měl by být český stát na zahraniční řidiče přísnější než na ty české? Třeba místo pokuty je častěji posílat za mříže? Známý politik tvrdí, že to není dost dobře možné. Spravedlnost má totiž platit pro všechny. I když to může znamenat, že viník může vyklouznout.

„U přestupků u nás není možné poslat pachatele na týden do vězení. Řešíme je pokutou nebo zákazem činnosti. I to může být pro profi řidiče s ohledem na lokaci země problém. U závažných nehod s následkem smrti je vězení častým trestem. V právním státě však nelze dělat rozdíly mezi domácím a cizím,“ říká Stanislav Huml, který kandidoval do Evropského parlamentu za stranu Česká Suverenita.

