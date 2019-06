Pokud Babiš neodstoupí, opozice bude hlasovat o nedůvěře. Je to morální gesto, tvrdí Fiala

Důvodem pro hlasování o nedůvěře má být zveřejnění předběžného návrhu auditní zprávy Evropské komise. Z ní vyplývá, že Babiš má stále vliv na koncern Agrofert, který před dvěma lety vložil do svěřeneckých fondů. Podle zprávy mohlo dojít k neoprávněnému čerpání evropských dotací. Pokud se to potvrdí, tak České republice hrozí, že bude muset vracet 450 milionů eur.

„Předsednictvo STAN považuje situaci Andreje Babiše vzhledem ke střetu zájmů nadále za neúnosnou a vyzývá ho k odstoupení z funkce premiéra. Pokud tak neučiní, připojí se poslanci STAN k vyvolání hlasování o nedůvěře vládě, jak se na tom už dohodli představitelé parlamentních demokratických stran. Právě tyto společné kroky hnutí STAN upřednostňuje před separátními akcemi jednotlivých frakcí,“ uvedli Starostové a nezávislí v tiskovém prohlášení.

Připojují se tak k většině dalších opozičních poslanců. Dříve v úterý poslanci z TOP 09 oznámili, že pokud premiér neodstoupí, chtějí vyvolat hlasování o nedůvěře vládě. O odhodlání Pirátů iniciovat hlasování o nedůvěře v neděli v pořadu České televize mluvil předseda poslaneckého klubu Jakub Michálek.

V pondělí 3. června předseda občanských demokratů Petr Fiala vyzval Babiše, aby on sám kvůli svému údajnému střetu zájmů požádal Sněmovnu o důvěru vládě. Ten to odmítl a vzkázal, že hlasování o nedůvěře může vyvolat sám Fiala.

Ten ve čtvrtek na Twitter napsal, že přistupuje k jednání s opozičními stranami o vyvolání hlasování o nedůvěře. Uznal sice, že vláda Babiše hlasování nejspíše přežije, podle něj se ale jedná o morální gesto.

„Před týdnem jsem vyzval ČSSD a SPD k jednání o budoucnosti vlády A. Babiše. Odezva byla negativní. Většina v PS je zřejmá, počítat umíme. Přesto přistoupíme k jednání s dalšími stranami o vyvolání hlasování o nedůvěře. I morálně politické gesto má za této nenormální situace smysl,“ napsal Fiala na svůj Twitter.

Babiš po čtvrteční schůzce s premiéry zemí visegrádské čtyřky v Maďarsku novinářům řekl, že pro vyslovení důvěry není důvod a zemi se prý daří.

„Myslím, že není důvod měnit vládu. My se skutečně snažíme, vyjednáváme nový rozpočet. Samozřejmě chápu, že lidi protestují, někteří mě nemají rádi, já to vnímám. Já to považuji za normální, máme svobodu a demokracii,“ sdělil Babiš.

Premiér zopakoval, že podle něj lidé protestují na základě nepravdivých informací.

„Je důležité, že naše země funguje dobře, a nemyslím si, že by bylo dobré ji destabilizovat. Myslím, že je lepší nás nechat vládnout až do příštích parlamentních voleb a tam budou mít občané možnost projevit svoji vůli. Buď nám dají tu důvěru, nebo nedají,“ poznamenal Babiš.

Předseda ČSSD Jan Hamáček novinářům ve čtvrtek řekl, že sociální demokraté zůstanou věrni koaliční smlouvě a vyslovení nedůvěry nepodpoří.

„Je to logická snaha opozice pokusit se vyslovit nedůvěru vládě, bylo to očekávatelné. My jsme součástí koalice a platí koaliční smlouva. Jako koaliční strana nebudeme hlasovat proti vlastní vládě,“ uvedl Hamáček.

V České republice probíhají největší demonstrace od roku 1989. Jejich organizátorem je iniciativa Milion chvilek pro demokracii, která požaduje demisi premiéra Babiše a ministryně spravedlnosti Marie Benešové.

Minulý týden se demonstrace na pražském Václavském náměstí zúčastnilo 120 tisíc lidí. V úterý proběhly protestní akce ve zbytku České republiky, konkrétně tedy ve 300 obcích a městech. Další demonstrace je naplánovaná na neděli 23. června na pražské Letenské pláni.