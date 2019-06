Zeman zabodoval na Barrandově: Lídr Milionu chvilek je zběhlý student, jenž by měl dokončit studia. ČSSD označil za hmyz

Prezident Miloš Zeman demonstrace okomentoval slovy, že neví, o co demonstrujícím lidem jde a poslal je k dalším volbám.

„Pořád nechápu, o co těm demonstrantům jde. Pokud protestují proti výsledkům svobodných voleb, tak je to demonstrace poražených a těch, kdo volby prohráli, ať se seberou, zmátoží a jdou k dalším volbám, aby pro ně dopadly lépe,“ uvedl Zeman a pustil se do komentáře organizátora Mikuláše Mináře.

„Hnutí je příliš heterogenní, než aby z toho byla jedna politická strana, možná že budou dvě. Při vší úctě k Minářovi... je to zběhlý student, který by měl dokončit studia a potom až se stát vůdcem nějaké politické strany, zdůrazňuji strany, nikoli hnutí,“ řekl prezident na adresu organizátor demonstrací.

Soukup přidal poznámku, že demonstrace podporuje ODS a KDU-ČSL, které prý svážejí do Prahy lidi. „Pokud je to jižní Morava, tak členové lidové strany chtějí v klimatizovaných autobusech navštívit Prahu, i když na Letné asi Prahy moc neužijí,“ s úsměvem dodal Zeman.

Oba se v rozhovoru dotkli i průzkumu CVVM týkající se oblíbenosti jednotlivých ministerstev, ze kterého vyplynulo, že lidé nejvíce důvěřují Ministerstvu kultury. „Nad tím by se ČSSD měla zamyslet, popravuje svého ministra v přímém přenosu za to, že vyhodil člověka, který si vystavil milion korun ke svému platu, je to sebevražedné,“ uvedl Zeman.

„Víte, co jsou lumíci, dílem brouci, dílem motýli, kteří trpí sebevražedným komplexem, vrhají se do moře, kde utonou, protože neumějí plavat,“ řekl s tím, že ČSSD jsou přesně takoví lumíci. „Když má ČSSD oblíbeného ministra, tak ho chce zavraždit. Co by dali jiní ministři za to, kdyby byli tak populární,“ okomentoval celý průzkum Zeman.

Demonstrace Milionu chvilek pro demokracii, která se konala v úterý 4. června na pražském Václavském náměstí, se podle organizátorů zúčastnilo až 120 tisíc lidí, což z ní dělá největší polistopadovou demonstraci.

Další demonstrace se bude konat 23. června na Letenské pláni a organizátoři si od ní slibují ještě větší účast.

Sám premiér Andrej Babiš uvedl, že odstupovat nehodlá. Prezident Miloš Zeman poznamenal, že tyto protesty nemají smysl a poradil Babišovi, aby je ignoroval.