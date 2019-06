Účastnice SuperStar Vaňková zapózovala na dovolené nahoře bez. Stále je to kočka

Uplynulo již patnáct let od doby, kdy pěvecká soutěž SuperStar proslavila jednu z účastnic, Šárku Vaňkovou. Ta tehdy skončila v soutěži na druhém místě a vítězkou se stala její kolegyně Aneta Langerová. Nyní však tato „zapomenutá“ zpěvačka mile překvapila své věrné fanoušky, a to rovnou fotkou nahoře bez!

O Vaňkové bylo po soutěži ještě chvíli slyšet. Kromě pěveckých úspěchů ji však na veřejnosti proslavily i její vztahy, zejména pak divoký vztah se zpěvákem Danielem Hůlkou či následné zásnuby s režisérem Filipem Renčem. Ty totiž záhy zrušila. Pak jako by se ale po Vaňkové slehla zem.

Aktivní však zůstala na sociálních sítích, o čemž svědčí i nedávné fotografie z dovolené v Itálii. Na nich totiž tato česká kráska svůdně zapózovala nahoře bez. Snímek okomentovala slovy: „Tady se tak krásně dýchá… Jenom být…“

Посмотреть эту публикацию в Instagram Tady se tak krasne dycha... jenom byt... Публикация от 𝒮𝒶𝓇𝓀𝒶 𝒱𝒶𝓃𝓀𝑜𝓋𝒶 (@sarka_vankova_singer) 11 Июн 2019 в 8:57 PDT

K neštěstí fanoušků se však bývalá zpěvačka bez horního dílu plavek ukázala jen zezadu. Taktně tak schovala to, co by jistě velmi rádi někteří pánové viděli, včetně jejího kolegy ze SuperStar Juliána Záhorovského. Ten totiž k snímku připsal: „Otoč se.“ Bohužel se však nedočkal…

Nebyl však jediný, kdo danou fotografii okomentoval. Ke snímku se začali vyjadřovat i jiní uživatelé Instagramu, kterou krásku velmi chválili. Psali například, že je sexy.

„Krásný klobouk, Šárko. A skvělá fotka,“ stojí v jednom z komentářů.

Посмотреть эту публикацию в Instagram ❤️ 𝒸𝒶𝑜𝓇𝓁𝑒 𝓂𝑜𝒿𝑒 𝓂𝒾𝓁𝑜𝓋𝒶𝓃𝓎... Публикация от 𝒮𝒶𝓇𝓀𝒶 𝒱𝒶𝓃𝓀𝑜𝓋𝒶 (@sarka_vankova_singer) 12 Июн 2019 в 5:11 PDT

Uvádí se, že Vaňková pověsila svou pěveckou kariéru před pár lety na hřebík. V současné době tak vyměnila mikrofon za šminky a jiné pomůcky, jelikož se aktivně věnuje vlasové kosmetice a líčení. Z České republiky se odstěhovala k našim sousedům na Slovensko, kde spokojeně žije v hlavním městě.

Nyní se však tato jednatřicetiletá kráska znovu objevila na veřejnosti a měla možnost si zapózovat před objektivy. V Praze se totiž po patnácti letech konal sraz všech finalistů pěvecké soutěže. Na akci tak kromě Vaňkové dorazili i její kolegové a kolegyně – Julián Záhorovský, Martina Balogová, Sámer Issa, Stanislav Dolinek, Petr Poláček a další.

A okolí se tak mohlo opět přesvědčit, že i po patnácti letech od dané soutěže je Šárka Vaňková pořád kočka! Ostatně, důkazem mohou být i další fotografie, které na svém instagramovém účtu tato Češka sdílí. I na nich jí to velmi sluší.

„Vyrostla z Vás krásná žena, Šárko,“ píší k fotce uživatelé. A nelze s nimi než souhlasit!