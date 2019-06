To bude sluníčkáře mrzet! Soud rozhodl ve prospěch svobody projevu

Tak konečně je tady důvod k radosti. Svoboda projevu zvítězila. Je to trochu vítězství s křížkem po funuse, po pěti letech, ale to se počítá. O co jde? Ústavní soud vyhověl stížnosti ženy, která chtěla protestovat při Prague Pride v roce 2014, ale policie ji vůbec nepustila k trase průvodu.