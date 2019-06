Jaromír Jágr se rozešel s Kopřivovou? Modelka si užívá dovolenu se dvěma muži (FOTO)

Hokejista a bývalá tanečnice u tyče příliš mnoho nemluvili o svém osobním životě, takže média mohou jen hádat o tom, co se mezi nimi děje a důkladně situaci zkoumat. Pro portál Express informace o ukončení vztahu potvrdily zdroje z dívčina prostředí.

„Dál se ale mají rádi. Rozchod nebyl nijak dramatický. Prostě jim to nevyšlo. Ale stále se hodně přátelí a podporují se,“ tvrdí blízcí Kopřivové.

V poslední době Jágr a Kopřivová sami opakovaně poukazovali na to, že líbánková fáze jejich vztahu už skončila. Přestali dávat společné fotografie na sociálních sítích, modelka se stále více objevuje na veřejnosti a také cestuje bez partnera a nedávno dokonce odjela na dovolenou s jiným mužem.

Veronika nyní užívá moře a slunce v Itálii se dvěma muži. Podle zdroje modelka s jedním z nich chodí.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Martin Dubovický (@martindub91) 4 Июн 2019 в 8:48 PDT

Kdo je on?

„Veronika už je s tím klukem z Muže roku,“ uvedl zdroj pro eXtra.cz. Miroslav Dubovický skončil před třemi lety třetí na soutěži krásy, dřív byl uznávaným kickboxerem. Hypotézu o tom, že je novým partnerem Kopřivové potvrzují i společné fotky na sociálních sítích.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Martin Dubovický (@martindub91) 3 Июн 2019 в 9:41 PDT

Dubovický sám neví, jaký vztah má s Kopřivovou. Otázky novinářů ho jednoznačně uvádějí do rozpaků, takže se odkázal na Veroniku.

„Já nevím, zeptejte se Verči,“ řekl portálu eXtra.cz.

Sama Kopřivová uvedla, že své soukromí komentovat nebude. „Pokud budu chtít něco sdělit, tak to udělám prostřednictvím svého Instagramu. Hodně by mě zajímalo, kde se tyto informace berou. Vy to chcete potvrdit nebo vyvrátit, ale to se nepodaří, protože já o svém soukromí nemluvím,“ řekla

Zatímco modelka odpočívá v zahraničí se dvěma muži, Jaromír Jágr se vrátil do České republiky ze Severní Ameriky. Nedávno hokejista sdílel myšlenky o své vlasti a ukázal, jak tráví čas doma.