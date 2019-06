Praha 6 vyhlásila stav dopravní nouze. Může za to magistrát hlavního města ČR?

Městská část Praha 6 vyhlásila stav dopravní nouze. Podle 29 z 38 zastupitelů, kteří návrh schválili, spočívá problém v nedokončeném vnějším a vnitřním silničním okruhu a může za to magistrát hlavního českého města. Návrh předložil zastupitelský klub ODS.

Představitelé městské části uvedli, že kvůli nedokončení vnějšího silničního okruhu řidiči mohou projet Prahu ze západu na sever jenom ulicí Patočkova. Ze své strany nedokončený vnitřní silniční okruh nedovoluje řidičům odjet z Holešovic, což vede k neustálému uzavíraní tunelů, tvoření velkých kolon a škodlivým výparům. Navíc existuje i problém s nedostatkem parkovných míst.

Starosta Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP 09) a také někteří zastupitelé městského okruhu uvádí, že situace vznikla kvůli nečinnosti pražského magistrátu a vyzvali rezort ji vyřešit.

„Vlivem nečinnosti pražského magistrátu v posledních letech se z Prahy 6 stalo jedno velké parkoviště. Je ovšem také možné, že si bývalí pražští radní naše úpěnlivé volání po P+R parkovištích špatně vyložili a všechny, kdo hledají, kde zaparkovat, poslali na Patočkovu, Svatovítskou, Jugoslávské partyzány, Milady Horákové, ale i na Ořechovku, Hanspaulku a tak dále,“ řekl Kolář. Starosta dodal, že vyhlášení dopravní nouze je přirozeným krokem.

Místostarosta pro dopravu Jiří Lála (ODS) má za úkol připravit záměr preference autodopravy pro rezidenty na území městské časti. Uvedl, že Praha 6 musí omezit přípustnost, aby ochránil obyvatele.

„Mnoha lidem tím nepochybně znepříjemníme život, jedná se ale o dokončení klíčových a strategických staveb magistrátu, který už musí začít konat,“ dodal Lála.

Skutečně Praha 6 plánuje zavedení světelných závor na hlavních silnicích - Karlovarské a Podbabské ulici, aby pustili vozidla v městské časti do autobusového pruhu. Bude také zavedena zóna placeného stání. Pilotní projekt by měl být spuštěn do konce roku. O požadavcích bude v polovině července starosta městské časti informovat primátora.

Kvůli situaci Praha 6 zveřejnila žebříček požadavků po magistrát hlavního města včetně vyvíjení tlaku na dokončení Silničního okruhu kolem Prahy a modernizaci železniční trati Praha – letiště – Kladno včetně navazující P+R v Praze i Středočeském kraj; pokračování přípravy Městského okruhu v navazujících částech (Balabenka); okamžitého zahájení přípravy realizace Břevnovské radiály v hloubené variantě; realizace tramvajové trati Dědina a Suchdol včetně navazujících P+R a tramvajové trati Strahov a odbočky Trója - Bohnice – Kobylisy atd.