„Cítíme se tady jako doma.“ Čeští piloti v Kazani bojují v poslední sezoně Red Bull Air Race. Exkluzivně pro Sputnik

Oba piloti v pátek absolvovali první dva tréninky, které provázelo chladné a deštivé počasí. V prvním tréninku byl z české dvojice lepší Petr Kopfstein, který zajel pátý nejrychlejší čas. Martin Šonka skončil sedmý. V odpoledním tréninku už Šonka předvedl lepší výkon a skončil druhý. Kopfstein se naopak propadl na deváté místo. Oba tréninky vyhrál vítěz prvního letošního závodu, který v únoru proběhl v Abú Dhabí, Japonec Yoshihide Muroya.

„Je to asi moje největší hračka.“

A jak se českým pilotům v Kazani líbí? Martin Šonka před rokem závod nad řekou Kazaňkou vyhrál, Kopfsteinovi se zadařilo před dvěma lety, kdy obsadil čtvrté místo.

Martin Šonka: „My jsme tady myslím potřetí, takže už je to taková tradiční zastávka. Líbí se nám tady, je to krásné město. Potkávají se tady všechny kultury, takže pro nás je to něco neobvyklého. Člověk si tady připadá jako doma, protože jsou tady v těch ulicích hospůdky, i když na ně tady nemáme moc času. Líbí se mi tady moc. A to místo, na kterém máme postavenou trať, je také nádherné, uprostřed města. Takže rozhodně je to jedna z nejhezčích lokací, kde závodíme.“

Petr Kopfstein: „Jsme tu poněkolikáté a vždycky se nám tady líbilo. Před dvěma lety jsme tu dokonce byli čtvrtí, takže máme příjemné vzpomínky. Lidi jsou tu strašně příjemný a milí. Máme tady hodně fanoušků z Čech, takže spokojenost je velká.“

Oba piloti mají v Kazani odlišný režim, Martin Šonka například navštívil místní univerzitu a poštěstilo se mu vyzkoušet i závodní speciál Kamazu, který mu propůjčil Eduard Nikolajev.

„Tam to bylo úžasné, protože tam byli studenti opravdu různých věkových kategorií. Bylo to s nimi úžasné, protože se vážně ptali a měli zájem. Je vždycky super být mezi takovými lidmi. Ptali se na všechno možné. Kolik mě stojí sezóna, jak vypadá můj závodní den atd. Je radost s nimi takové věci řešit. Kamaz byl teda neskutečný zážitek. Je to asi moje největší hračka, kterou jsem kdy měl, protože jsem si fakt připadal jako malé dítě, když jsem si do toho sednul,“ okomentoval mistr světa své mimozávodní aktivity v Kazani.

Podle něj byl nadšený i Nikolajev, který si hned po včerejším letu vyzkoušel i Šonkovo letadlo. „Říkal, že je to úplně jiná dimenze, kterou vlastně nezná. Myslím, že se mu to líbilo,“ říká Martin Šonka o návštěvě vítěze Rallye Dakar.

A jak jsou piloti spokojení s výkony v trénincích?

Martin Šonka: „Ty tréninky jsou vždycky o zkoušení, testování různých trajektorií, co bude fungovat za těch povětrnostních podmínek, které jsou tady. Takže to jen naznačuje, ale nic finálního to neřekne. Uvidíme. Oproti loňsku mám ale radost, že loni jsme se během tréninku jenom zhoršovali a nastavení potom do závodu byla taková loterie. Letos se zlepšujeme, takže nám pomáhají i ty zkušenosti, které odsud máme. Je to dobré znamení, že snad tak nějak víme, jak tady závodit.“

Petr Kopfstein: „Hledáme linii, ta trať je vlastně skoro stejná, ale přibyla jedna zatáčka, která vlastně mění celou strategii, protože to letadlo potřebuje mít energii do toho posledního pullu, tam zatím ztrácíme. Ale myslím, že jsme včera analyzovali ty naše včerejší lety a víme, jak to zlepšit. Takže uvidíme. Předpokládám, že dneska by to mělo být rychlejší.“

V Kazani v pátek panovalo chladné počasí s deštěm, rtuť teploměru klesla k deseti stupňům. Podle Kopfsteina se letadla chovají úplně jinak v různém počasí, na sobotní kvalifikaci snad ale už bude svítit sluníčko.

„To počasí má velký vliv. V té době, kdy jsme letěli, bylo nejhorší počasí. Ne, že bych se chtěl vymlouvat., ale to počasí nebylo dobré. A hlavně pršelo, což samozřejmě ta letadla letí hůř za deště. Dneska by mělo být lépe, ale zase bude tepleji. Uvidíme, co to udělá. Ale myslím, že ty časy budou rychlejší než včera,“ uvedl Sputniku Petr Kopfstein.

Red Bull Air Race končí

Hlavní sponzor leteckých závodů Air Race – Red Bull nedávno informoval o tom, že kvůli nezájmu diváků a dalším okolnostem je letošní ročník poslední. Navíc v této sezóně jsou k vidění pouze čtyři závody. Samotní piloti se to také dozvěděli a mají na to jasný názor, jejich budoucnost je podle nich ale nejistá. Oba čeští piloti se však shodli, že se teď soustředí na poslední závody, aby divákům předvedli to nejlepší. Martin Šonka navíc vysvětlil svůj „prodej preclíků“.

Martin Šonka: „To se mě někdo zeptal, co budu dělat. Já samozřejmě nevím, protože se mě ptali dvě hodiny poté, co jsem se to dozvěděl. Proto jsem řekl, že půjdu třeba prodávat preclíky. Ale nezměnilo se nic. Je furt brzo na to, aby člověk zjistil, co bude nebo nebude. Teď se soustředím jenom na sezónu, konec sezóny. I když se čtyřmi závody jsem tady v Kazani před půlkou sezóny, takže uvidíme. Cíl je určitě obhajoba, i když na to také nemyslím. Cílem je létat nejlépe v každém závodě, který nás čeká. A uvidíme, jaký bude výsledek.“

Petr Kopfstein: „Byli jsme samozřejmě smutní. Ale je to něco, co nemůžu ovlivnit. My se teď soustředíme na poslední tři závody, každý teď chce udělat co nejlepší výsledek. Není to tak, že by předtím někdo nechtěl. Ale jsou to poslední tři závody a každý samozřejmě chce předvést co nejlepší umístění.“

Kopfstein navíc uvedl, že se teď bude chtít každý předvést a ani on není výjimka. Chtěl by v posledních závodech předvést, že i s horší technikou se dá udělat povedený výsledek.

„Já si myslím, že každý útočí na špičku. To pole je velmi vyrovnané. Samozřejmě asi nepatříme k týmům, které mají to nejlepší vybavení, ale na druhou stranu tady je všechno možné. Uvidíme, co přinese neděle. Každý míří dopředu, všichni z těch pilotů na to mají, tady už není žádný outsider. Samozřejmě je tady skupina lidí, která díky zkušenostem a technice létá velmi dobře a má vyrovnané výsledky. Loni jsme měli špatnou sezónu, ale věříme, že ty poslední tři závody by mohly dopadnout lépe,“ řekl na závěr rozhovor Kopfstein.

Série Red Bull Air Race v Kazani

Letecká série Red Bull Air Race je oficiální mistrovství světa, kterou uznává Mezinárodní letecká federace. Na pozadí Kazaňského kremlu jen několik metrů nad řekou Kazankou bude 14 pilotů třídy Master létat svými jednomístnými letouny rychlostí až 370 km/h, přičemž se piloti musí vypořádat s přetížením až 12 G. Závodníci se snaží o co nejrychlejší překonání trasy, která je vyznačená nafukovacími pylony, které jsou absolutně bezpečné a působivě se trhají, pokud do nich pilot křídlem narazí. Ve třídě Master kromě českých pilotů vystupuje dalších 12 účastníků.

Závodní víkend

V Kazani se můžeme těšit na souboj mistra světa z roku 2017 Yoshihidy Muroye z Japonska a současného šampiona Martina Šonky, který s Japoncem v Abú Dhabí prohrál pouze o 0,003 sekundy. Český pilot ale v Kazani vyhrál v loňském roce. V roce 2017 v Kazani slavil Američan Kirby Chambliss.

V Kazani v pátek proběhly dva volné tréninky, oba je vyhrál Japonec Yoshihide Muroya. Martin Šonka v prvním dopoledním tréninku obsadil 7. místo a Petr Kopfstein byl klasifikován na pátém místě. Odpolední trénink se Šonkovi podařil a skončil druhý o 0,0154 sekundy. Kopfstein doletěl v devátém nejrychlejším čase.

Sobotní trénink opět ovládl Japonec Muroya. Šonka si pohoršil nejen pozicí, ale i časovou ztrátou. Nakonec skončil pátý. Petr Kopfstein obsadil 11. místo.

V sobotu od 16 hodin čeká piloty kvalifikace na nedělní závod, ve které se rozhodne o složení jednotlivých dvoučlenných skupin, které budou v neděli bojovat o postup do dalších fází.

Výsledky 2. pátečního tréninku: 1. Yoshihide Muroya (JPN), 2. Martin Šonka +0,154, 3. Mat Hall (AUS), 4. Mika Brageot (FRA), 5. Nicolas Ivanoff (FRA), 6. Cristian Bolton (CHI), 7. Michael Goulian (USA), 8. Juan Velarde (ESP), 9. Petr Kopfstein, 10. Matthias Dolderer (GER), 11. Francois Le Vot (FRA), 12. Ben Murphy (GBR), 13. Kirby Chambliss (USA), 14. Pete McLeod (CAN).

Výsledky sobotního tréninku: 1. Yoshihide Muroya (JPN), 2. Pete McLeod (CAN), 3. Matthias Doldeder (GER), 4. Juan Velarde (ESP), 5. Martin Šonka +1,256, 6. Ben Murphy (GBR), 7. Mika Brageot (FRA), 8. Matt Hall (AUS), 9. Nicolas Ivanoff (FRA), 10. Cristian Bolton (CHI), 11. Petr Kopfstein, 12. Francois Le Vot (FRA), 13. Michael Goulian (USA), 14. Kirby Chambliss (USA).