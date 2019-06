V českých lesích se objevila velká kočkovitá šelma. Pravděpodobně jde o pumu americkou

Podle KŘP Jihočeského kraje se šelma pravděpodobně pochybuje v oblasti mezi obcemi Velký Ratmírov a Deštná. Policisté nyní komunikují s odborníky a připravují kroky k lokalizaci a odchytu šelmy.

„Policisté z Jindřichova Hradce shromažďují informace k možnému výskytu kočkovité šelmy v oblasti mezi obcemi Velký Ratmírov a Deštná, zároveň varují s nástupem turistické sezóny občany i návštěvníky kraje, aby byli opatrní především při venčení psů nebo pohybu v lesním terénu. Rizikový by mohl být i samotný pohyb malých dětí v přírodě,“ uvádí se ve zprávě policie.

Podle svědků je možné, že šelmu zpozorovali už v dubnu letošního roku. Policie se o tom však dozvěděla až nyní.

„Policisté zatím pracují s informací, že by se mohlo jednat o dospělou pumu americkou, která má hnědou barvu, krátkou srst a dlouhý ocas zakončený tmavou srstí,“ sdělil mluvčí policie Jiří Matzner.

Policie má podezření, že by šelma mohla utéct nezjištěnému chovateli, protože přirozeně se v České republice nevyskytuje.

Podle informací portálu idnes.cz žádná z pum, které chovají v nedalekém Zooparku Na Hrádečku, neutekla. Chovatelka lvů Ivana Lapková Zelinová poblíž Studnic u Lodhéřova na Jindřichohradecku také uvedla, že jí nechybí žádné zvíře.

„Chování této šelmy je nepředvídatelné, jde o nočního lovce, který bezdůvodně na dospělé osoby neútočí, přesto je však na místě opatrnost. Policisté potřebují hodnověrné a aktuální informace k výskytu a pohybu této šelmy. Vlastní pozorování, záznamy z fotopastí, kamer na objektech či nalezené otisky tlap,“ dodává policie.

Policie také žádá sdělit související informace zavoláním na linku 158.

Puma je americká kočkovitá šelma, protože se přirozeně vyskytuje ve volné přírodě v severní a jižní Americe. Šelma žije v horských oblastech do 4 700 metrů, lesích, travnatých planinách a bažinatých nížinách. Schopnost přizpůsobovat se k novému prostředí šetří populaci zvířat i přes nepříznivé faktory přežití.

Délka těla pumy dosahuje 180 cm, ocas je dlouhý až 70 cm, váha jedince je v průměru 80 kg. Velikost samice pumy je nižší než u mužů o 25 - 30 %.

Pumy jsou schopné vyškrábat se na stromy, horské svahy a umí také plavat ve vodě. Zvíře může skočit až 6 - 7 metrů do dálky a 2,5 - 4,5 metrů do výšky. Může dosáhnout rychlosti 50 km/h, ale rychle běhá jenom na krátké distance. Zvířata proto často stoupají do výšky, pokud jsou v nebezpečí.