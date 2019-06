Ekonomický expert: Důchodová past bude bolet nyní, nebo v budoucnu

Pokud se na situaci podíváme z krátkodobého hlediska (dva až tři roky do budoucnosti), dá se podle Pavla říci, že se ekonomice daří dobře. Ale při pohledu na vzdálenější budoucnost se ukazuje, že v roce 2030 v Česku mohou nastat zlé časy, pokud politici nepřijmou určitá opatření. Mohla by se například nebezpečně zvýšit naše míra zadlužení.

Pavel však uvedl, že nemůže s jistotou předpovědět tento scénář. Pokud ale politici provedou zásadní změny, je dost možné, že se temné scénáře nenaplní.Podle něj by se politici měli věnovat hlavně důchodové reformě a hledat cesty, jak stabilizovat příjmy do státní kasy.

„Z mého pohledu je nutné, aby si politická reprezentace ujasnila, jestli chce ten problém řešit teď, což by znamenalo, že rozprostřeme s tím spojené náklady, nebo to teď řešit nebude, nechá to na rok 2030, případně až na rok 2047 a pak s tím spojené náklady naloží na v té době ekonomicky aktivní generaci,“ uvedl Pavel.

Dodal, že existuje několik cest, jak stabilizovat důchodový systém. Zaprvé se dá zvyšovat věk odchodu do důchodu, navíc se mohou zvyšovat daně a v neposlední řadě by se v některých resortech měly spořit finanční prostředky, které by se měly věnovat na financování důchodů.

Co se týče zvyšování daní, jednou z možností je zavedení sektorové daně. Pavel však je za to, že by se měly zvyšovat daně, nedělal by to však sektorově, ale plošně.

Nynější daňové příjmy prý kopírují to, s čím kabinet počítal. Podle Pavla však nemůžeme počítat s tím, že rozpočet skončí v přebytku, jak se to stalo v minulých letech. Kabinet už podle něj nemá mnoho prostoru na další „finanční dárečky“ voličům. Platí to i u dalšího razantního zvýšení důchodů. „Pokud bude chtít vláda přidat na důchodech, musí říct i to B, kde chce ubrat,“ dodal na závěr.

Jan Pavel je český ekonom. V roce 2008 byl jmenován docentem na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Působí ale také na Fakultě ekonomicko-správní Univerzity Pardubice. Jeho hlavní působiště je ale Vysoká škola ekonomické v Praze. Píše texty jednak z oboru, tedy ekonomie, pak taky práce z vojenské historie. Učí na Vysoké škole ekonomické v Praze. Od rpna 2010 radil českému premiérovi Petrovi Nečasovi (ODS) v problematice státních zákazek. Pravidla veřejných zakázek se snaží zlepšit i skrze členství v Národní ekonomické radě vlády (NERV), která připravuje pro český vládní kabinet reformní změny.