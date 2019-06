Ministru Staňkovi a náměstkům platí stát byty. Plýtvání veřejnými prostředky?

Portál poukázal na skutečnost, že sám ministr kultury odvolal v květnu kvůli špatnému hospodaření ředitele Národní galerie Jiřího Fajta a ředitele Muzea umění v Olomouci Michaela Soukupa. Nehledě na to ale ministrovi nevadí, že jeho úřad vydává 80 tisíc korun měsíčně na bydlení lidem s velmi dobrým platem. Ministr říká, že na proplácení bytu má nárok.

„Panu ministrovi se hradí ubytování v Praze v souladu s ustanovením zákona o platech a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci, kdy náleží funkcionáři právo ve věci naturálního plnění, a to formou ubytování v místě sídla orgánu, pokud v tomto místě nemá trvalý pobyt,“ cituje Blesk slova tiskové mluvčí Marthy Häckl.

Podle informací portálu rezort proplácí bydlení také náměstkům Jiřímu Vzientekovi a Aloisi Mačákovi, kromě nich ještě řediteli kanceláře ministra Bohumilu Šípovi.

Nehledě na to, že české ministerstvo kultury proplácí výše zmíněným úředníkům nájmy za byty, ostatní ministerstva podobné službu svým zaměstnancům neposkytují.

Blesk přinesl vyjádření advokáta Romana Moussawiho, podle něhož je proplácení bytů v souladu se zákonem. Je ovšem do značné míry neetické.

„Zůstává otázkou, co vede ministerstvo k tomuto nehospodárnému postupu. Pokud není v těchto případech žádný racionální důvod k proplácení, tak by to mohlo být považováno za plýtvání veřejnými prostředky,“ prohlásil a dodal, že ministerstvo by mělo vysvětlit, proč je v zájmu české veřejnosti, aby tito úředníci bydleli bezplatně. Velká většina lidí totiž musí bydlet za své, a to nehledě na to, že nejsou tak štědře hodnoceni jako vysocí úředníci ministerstva kultury.

Podle dostupných informací hospodaří Ministerstvo kultury ČR v letošním roce s rozpočtem přesahujícím 14,7 miliardy korun. Ve srovnání s rokem 2018 mu byl navýšen rozpočet o více než 1,7 miliardy korun, což představuje meziroční nárůst o 13,5 %.