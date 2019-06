„Priorita je pro nás Západ“. Ředitel Czechoslovak Group promluvil o zahraničních vyhlídkách holdingu

V rozhovoru například promluvil o tom, jak se Tatrovka za poslední dobu změnila.

„Tatrovka hodně rychle rostla a ten růst jsme úplně stoprocentně nezvládli. Byla potřeba, aby přišel někdo, kdo se podívá dovnitř na procesy a začne vyžadovat plnění úkolů a dodržování termínů. Jak říkám, aby se pořád stálo nohou na plynu. Protože Tatrovka je společnost, kde když tu nohu pustíte, firma povolí. Udělali jsme ještě nějaké změny ve středním managementu,“ vysvětlil.

Poté nastínil, jak bude vypadat blízká budoucnost společnosti.

„Nyní máme zakontrahovaný celý letošní rok. Ne zcela dobrý loňský výsledek je ovlivněný tím, že se nám některé zakázky posunuly do roku 2019. Máme zakázky do Jordánska, Egypta, pro českou armádu, do Saúdské Arábie. Věřím, že letos opět překvapíme a výsledek bude lepší. Kontraktujeme už rok 2020,“ řekl.

Zmínil s také o značce Avia, kterou se pokouší „vzkřísit“.

„Pracovali jsme na vozidle s Euro 6, abychom jej mohli prodávat v EU. Je s ním spokojenost, zákazníci by ho chtěli, ale jeho výroba dobíhá, protože v září přichází v platnost norma Euro 6D, která znamená takové náklady na vývoj, že se to v tak malé sérii, jakou má Avia, nevyplatilo,“ vysvětlil.

Uvedl také oblasti ve kterých chtějí společnost rozvíjet.

„Vize je rozvíjet aktivity v pěti oblastech – obranný průmysl, aerospace, železnice, automotive a nějaký mix, kde bude zbytek společností od Primu po bezpečnostní schránky. V těchto pěti sektorech chceme investovat a růst. Nechtěl bych to ještě více diverzifikovat. Sto zajíců najednou nechytíte,“ řekl.

Dále se rozhovor týkal obranného průmyslu.

„Ministerstvo včetně pana ministra a pana premiéra deklarují, že se bude více investovat do obranného průmyslu. Říkají také, že by do toho měly být zapojené domácí firmy. My bychom se toho rádi účastnili,“ uvedl.

Promluvil také o Slovenském trhu.

„Slovensko je pro nás skoro stejně důležité jako Česká republika. Říkám, že jsme tu doma stejně jako v Česku. Máme tady několik závodů v obranném průmyslu. Zaměstnáváme přes dva tisíce zaměstnanců. Primárně vyrábíme munici a máme tu závody na revizi munice. V tomto ohledu je pro nás Slovensko velice významnou zemí,“ vysvětlil.

Nakonec promluvil o prioritách, co se týče zahraničních trhů.

„Priorita je pro nás Západ. V Rusku neděláme nic, kromě toho, že tam Tatrovka dodává civilní podvozky do těžařských společností. Ale to jsou jednotky či desítky kusů za rok, které si kupují kvůli tomu, že je to vozidlo, které projede tím, čím jejich Kamazy ne. Ale jinak je pro nás Západ priorita. Jsme prozápadní firma. Z důvodů sankcí ani s Ruskem spolupracovat nemůžeme," uvedl.

Zároveň však dodal, že jsou pro společnost atraktivní země Blízkého východu.

„Pro nás je zajímavým trhem například Blízký východ. Dodáváme tam výrobky z obranného i civilního sektoru. Třeba Tatrovka dokončuje stavbu montážního závodu v Saúdské Arábii. Takže Blízký východ a jihovýchodní Asie jsou pro nás velice zajímavé oblasti,“ dodal na závěr.