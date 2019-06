Žádné oddávání se radovánkám svobodného života. Jágr si v lásce dává pauzu

Podle portálu Express život bez Veroniky Jágra nijak netrápí a jeho největší láskou stejně je a bude hokej. Takže ten současný svobodný život si Jágr neužívá tak, jak by to většina z nás očekávala.

Místo toho se uzavřel do sebe a rozhodl se, že si vychutná samotu a dál bude žít pro hokej.

Nechyběly samozřejmě informace o tom, že už někoho má a randí, jenže sám Jágr to jednoznačně popírá.

„Opravdu nejsem blázen, musím si nejdřív odlehčit od práce. Hraji hokej (stále, a ve 47 je to fakt náročný), do toho skládání hráčů a zaměstnanců, trenérů, vybírání trenérů, shánění sponzorů. A v neposlední řadě obíhání okolo rekonstrukce našeho zimáku, střecha je v havarijním stavu a máme výjimku už jen rok. To jsou tři zaměstnání, je toho opravdu hodně,“ uvedl v komentáři o svém současném životě Jágr.

Má v plánu se naplno věnovat svému povolání a svému klubu Rytíři Kladno, který letos postoupil do extraligy.

Česká modelka a finalistka soutěže krásy Česká Miss 2012 Veronika Kopřivová byla partnerkou Jágra od roku 2015, nedávno pár zveřejnil, že už nejsou spolu.

Dříve slavného hokejistu doprovázely v životě také známé krasavice, například Andrea Verešová, Lucie Borhyová a Inna Puhajková.

Co se týče posledního partnerství, stále hrající hokejová legenda a jeho o 19 let mladší přítelkyně se k tomu vyjádřili teprve v sobotu na sociálních sítích s tím, že jejich vztah skončil už před nějakou dobou, o čemž se hodně spekulovalo.