ČSSD připustila možný konec koalice. „Proč nemají koule a neudělají to veřejně a bez těchto výkrutů?“ ptá se Ondráček

Česká strana sociálně demokratická otáčí? Předseda strany Jan Hamáček a místopředsedkyně Jana Maláčová připustili, že se vládní koalice může rozpadnout. Z jejich slov vyplývá, že sociální demokracie nemusí zůstat ve vládě za každou cenu. ČSSD o tom informovala v pondělí. A co na to ostatní strany?

ČSSD už dokázala vstřebat některé problémy v koalici. Jedná se především o údajné dotační podvody premiéra Andreje Babiše, nebo například jeho kauzu ohledně syna. Došla ČSSD trpělivost? Jan Hamáček v pondělí uvedl, že zvolení kandidáta SPD Michala Semína do Rady ČTK hlasy hnutí ANO by mohlo skončit ukončením koaličního projektu.

Jan Hamáček v pondělí uvedl, že pro ČSSD by bylo zvolení Semína obrovským problémem.

„Pan Semín je pro nás nepřijatelný. To by znamenalo, že ta důvěra prostě nefunguje. Pokud bychom si nebyli schopni věřit v takto základních věcech, pak nemá smysl v tom pokračovat,“ uvedl a dodal, že koalice by se měla bavit i o fungování vlády a o tom, jak její členové chápou koaliční smlouvu.

Předseda ČSSD stejný názor později vyjádřil i na Facebooku, kde své myšlenky zopakoval.

Stačilo několik týdnů

Uplynulo několik týdnů a Jan Hamáček mění svůj názor? Ještě před několika týdny totiž předseda mluvil o setrvání v koalici, protože ČSSD tam podle něj má možnost prosazovat svůj vlastní program.

„My jsme tam (do vlády) šli proto, abychom prosazovali náš volební program, a troufnu si říci, že se nám celá řada věcí podařila. Důvod, proč jsme šli do vlády, tady stále je, a pokud se nám bude dařit naše priority prosazovat, nevidíme důvod, abychom z vlády odcházeli,“ řekl ještě na začátku června Hamáček.

Je to nesmysl

Hnutí ANO situaci okamžitě začalo řešit a premiér Andrej Babiš všechny ujistil, že kandidáta SPD Michala Semína do Rady ČTK strana nevolila a volit nebude. Babiš tyto informace o podpoře Semína označil za nesmysl a zároveň dodal, že nechápe, proč o tom vicepremiér Jan Hamáček mluví.

Vládní koalice

Situace ve vládní koalici je v posledních dnech velmi zamotaná. Stále častěji se objevují hlasy o rozpadu koalice. Například v souvislosti se státním rozpočtem o možném konci koalice mluvila i ministryně práce Jana Maláčová, která má jisté představy o příjmech a výdajích.

„Pokud se nám v příštích měsících nepodaří v koalici prosadit naše představy o příjmech a výdajích státního rozpočtu, musíme být připraveni vládu opustit,“ okomentovala situaci pro Seznam zprávy.

Místopředseda sociální demokracie Roman Onderka ale celou situaci vidí jinak, v neděli na TV Prima řekl, že ČSSD se podle něj díky pokračujícímu vládnímu angažmá chová „státotvorně“. „Nechtějte po mně, aby sociální demokracie měnila své názory podle toho, jestli na Letnou přijde 200 tisíc lidí nebo 250 tisíc lidí,“ uvedl Onderka.

Ministr zahraničí Tomáš Petříček zatím o odchodu také neuvažuje, podle něj o tom bude strana uvažovat, kdyby kauzy premiéra zastínily fungování vlády.

„Pan místopředseda řekl, že budeme o odchodu z vlády uvažovat ve chvíli, kdy by kauzy pana premiéra zastínily fungování vlády. S tím souhlasím, já na svém postu jinak nelpím. Jsem ve funkci proto, aby česká zahraniční politika směřovala tam, kam má. Aby kladla důraz na členství EU a NATO, nestáčela se na východ a mezi její priority patřila ochrana lidských práv. ČSSD byla postavena do nelehké pozice, kterou si pečlivě vyhodnotila. Pokud jsem správně poslouchal pana prezidenta, našim odchodem z vlády premiér Babiš neskončí. A my v čele země nechceme extremisty, proto zatím zůstáváme,“ okomentoval Petříček situaci pro Echo24.

A co říkají ostatní strany?

Komentáře současné situace na sebe nenechaly dlouho čekat. Svůj názor na Facebooku vyjádřil i poslanec Zděnek Ondráček, kterému se nelíbí „vydírání“ ČSSD. Podle něj by sociální demokraté měli mít koule.

„Přátelé, proč mám takový pocit, že se socani snaží vydírat nebo hledají cestu jak odejít z koalice? Proč nemají koule a neudělají to veřejně a bez těchto výkrutů? Jak budou vědět, kdo jak hlasoval v případě tajného hlasování? Takže to vidím takto. Pro kandidáta Semína z SPD budou v tajné volbě hlasovat všichni poslanci DemoŽumpy, Pirátů a možná i socanů, aby to následně mohli hodit na poslance ANO (už to tady jednou bylo vloni na jaře). Pak bude DemoŽumpou vyvoláno hlasování o nedůvěře Babišově vládě. A zásadoví socani s tímto odůvodněním umožní její pád. Nic jiného od nich nečekám již řadu měsíců. Jak se k tomu postaví Babiš a Hnutí ANO?,“ napsal Ondráček na Facebooku.

Celou záležitost okomentovala i Svoboda a přímá demokracie – Tomia Okamury. SPD uvádí, že preferuje vládu bez ČSSD. Ve svém komentáři uvádí, že pokud v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky dojde k hlasování o nedůvěře vládě, všichni členové SPD podpoří v rámci hlasování nedůvěru současné vládě.

Vedení SPD zveřejnilo seznam některých výhrad proti ČSSD:

• ČSSD v rámci všech vyjednávání o vládní spolupráci vystupovala velmi arogantně a hlavně vůči našemu hnutí se vyjadřovala velmi urážlivě a veřejně tvrdila nepravdivé informace s cílem poškodit naše hnutí a náš program.

• Způsob ukončení prvního vyjednávání o vládě s hnutím ANO, svědčí o nastavené kultuře v této straně.

• Nejednotnost vedení strany při všech hlasováních, nejednotnost poslanců a senátorů ČSSD.

• Za stranou jsou nevyřešené korupční kauzy, např. OKD, David Rath, kauzy financování vrcholového sportu a mnoho dalších, které stály naše daňové poplatníky miliardy korun.

• ČSSD ve svém programu podporuje principy globalizace a multikulturní integrace, podporuje politické neziskovky a vyplácení neadresných sociálních dávek i těm občanům, kteří nepracují, i když by mohli.

Situace se Semínem

Michal Semín je činovník spolku Akce D.O.S.T. Poslanecká sněmovna o nominacích do Rady ČTK hlasovala 5. června. V tajné volbě nikdo ze čtyř kandidátů nebyl zvolen, nejvíce hlasů však získal právě Semín. Ve druhém kole se postaví proti Davidovi Soukupovi (ANO), Tomáši Mrázkovi (ODS) a Josefovi Šlerkovi (Piráti, KDU-ČSL).

Premiér Andrej Babiš Novinkám uvedl, že hnutí ANO Semína nepodporuje. „Ujistil mě o tom předseda poslaneckého klubu Faltýnek,“ uvedl Babiš.

20. června v sedmičlenné radě skončí předseda Miroslav Augustin a Jakub Heikenwälder.