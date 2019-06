První české město se sítí 5G se objeví v roce 2020. Mýty a fakta o novém telekomunikačním standardu

Technologie 5G byla vyvinuta a představena čínskou korporací ZTE v roce 2015 během konference Mobile World Congress. Nová sít´ již funguje ve Spojených státech, Jižní Koreji a řadě velkých evropských měst.

Podle informací České televize se v Česku příští rok objeví první pilotní projekt zabezpečující pokrytí celého města sítí 5G. Projekt zaštiťuje Ministerstvo průmyslu a obchodu. Do roku 2030 hodlá rezort zajistit pokrytí 99 procent celého území ČR. V sítích 5G budou informace přenášeny až 100krát rychleji než v 4G, navíc se sníží překážky ve spojení, zvýší se propustnost a počet současných připojení k síti.

1. 5G zvýší účinky elektromagnetických polí. Jsou škodlivé pro člověka

„Výrobci 5G sítí zdůrazňují snížení výkonu, který zařízení vyzařují ve městě,“ vysvětluje Sputniku Česká republika Vladimír Rešetov, docent Národní výzkumné jaderné univerzity (MEPhI).

Podle vědce podmínkou nízkého výkonu je správné nastavení struktury sítě. „Pokud je síť malých vysílačů (small cell transmitters) postavená na milion připojení na 1 km čtverečním s velkým počtem vysílacích věží a míst pro sběr dat, tak na některých místech je síla záření stokrát nižší než u stávajících sítí,“ vysvětluje odborník.

Michail Friben, expert z Uralského informačního a analytického centra, poznamenává, že není možné s jistotou říct, zda sítě 5G působí na člověka více než sítě předchozí generace. „5G sítě pracují na vyšší frekvenci, ale intenzita signálu souvisí s nastavením a množstvím informací, které potřebujeme zpracovat,“ říká.

Nicméně podle Michaila Fribena se obyvatelstvo nachází pod vlivem elektromagnetického záření během posledních sta let: „Žijeme v podmínkách, kde je rádiové vysílání zcela ucpané, elektromagnetické záření nás ovlivňuje. 5G je jen technickým vývojem konvenčního rádiového spojení,“ poznamenává Friben.

2. 5G věže jsou zbraněmi hromadného ničení

„Konvenční telefon typu DECT (digitální bezdrátová komunikační technologie s frekvencí 1880–1900 MHz), která je běžným komunikačním standardem, vyzařuje více než 5G věže,“ říká Rešetov.

„Například mobilní telefon standardu 1800 GSM vyzařuje 200 mW a nachází se méně než 10 centimetrů od levého ucha… Vzdálenost od věží, kterých se všichni bojí, je v nejhorším případě 10 nebo 20 metrů, protože zmíněné věže jsou vysoké. Jejich signál při dosažení hlav je desetinásobně oslabený. Proto škoda způsobená věží je 10tisíckrát menší než telefonem. Z toho důvodu nejpodstatnější je, aby člověk nepřikládal ucho k anténě na věži,“ vysvětlil vědec.

Michail Friben také poukazuje na poškození od přímého kontaktu s anténami. „Pokud člověk vystoupí na věž a zůstane na ní, nebo zhruba čtyřicet minut stojí před funkční anténou, může to způsobit jisté problémy,“ poznamenává.

Odborník tvrdí, že pracoval s 4G anténami a pocity z jejich blízkosti nejsou příliš příjemné: „Jako by vás začali vařit v mikrovlnce nízkého výkonu. Kůže svědí, jako by byla elektrifikována. Také podle mého názoru dojde k mírnému zvýšení teploty. Ale tohle je výhradně můj problém, přiblížil jsem se na zakázanou vzdálenost, když byla anténa zapnutá. V zásadě je vše stanoveno podle norem a standardů a nemá to negativní vliv,“ uvádí Friben.

3. Sítě 5G neodpovídají normám radiologické bezpečnosti

Správa Bruselu zakázala testování a zavedení sítí 5G kvůli negativnímu vlivu na zdraví. Ministryně vlády pro bruselský región Céline Fremaud prohlásila, že pilotní projekt 5G není v souladu s belgickými normami radiologické bezpečnosti.

Vladimír Rešetov to vysvětluje zaostáváním zákonu od technického pokroku. „Faktem je, že ten, kdo se zabývá legislativou, nemá čas schválovat zákony, v nichž jsou stanoveny nové normy. V některých zemích nebyl tento frekvenční rozsah registrován v normách, protože prostě neexistovaly žádné zdroje takových rádiových signálů,“ říká expert.

4. Frekvence používané v technologii 5G se dříve nevyužívaly. Je to důvod k obavám.

Vladimír Rešetov konstatuje, že skenery na letištích a nejnovější zdravotnická technika pracuje na těchto frekvencích. Jako příklad uvádí také mikrovlnnou terapii, která se používá od minulého století. Parkovací radary neboli parktronic s elektromagnetickými senzory běží na těchto frekvencích.

Odborník klade důraz na to, že s ohledem na 5G můžeme říci, že civilistům byl povolen vstup do oblasti, kde v minulosti působila pouze armáda. Například frekvence používané v 5G sítích byly dříve používané v radioreléových (mikrovlnných) spojích.

5. Kauza Huawei je boj proti čínským špionům

Kvůli souboji mezi americkými úřady a společností Huawei, kterou Washington obviňuje ze špionáže ve prospěch čínských úřadů, je bržděn vývoj celého odvětví, proto se zpomaluje i masový přechod na sítě 5. generace. Prezident Spojených států Donald Trump chce, aby USA obhájily prvenství ve vývoji těchto technologií.

Podle Vladimíra Rešetova v blízké době vznikne mnoho situací, kdy Američané řeknou, že Huawei je špatná a ostatní operátoři jsou dobří. Proto expert nevylučuje vznik výzkumu o tom, jak zařízení Huawei negativně ovlivňují mozek a všechno ostatní.

„Válka v plném proudu,“ rozumuje odborník.

Michail Friben prohlašuje, že USA se snaží získat kontrolu nejen v technologických standardech, ale i v informacích, které lze pomocí této technologii získat. „V tomto je prvek války nejen pro nadvládu v 5G sféře, ale obecně pro nadvládu nad informacemi a nad ekonomikou informací. Dovolte mi, abych vám připomněl, že v amerických procesorech, zejména značky Intel, také našli zranitelnosti, které umožnily přístup k hardwaru zařízení. Domnívám se, že americké výhrady vůči Huawei jsou spíše spojena nikoliv s tím, že čínská společnost špehuje, ale s tím, že Američané nemají možnost špehovat skrz zařízení Číňanů,“ dodal expert.

6. Pomocí sítí 5G ti, kteří to (ne)potřebují, o nás budou vědět všechno

Podle Michaila Fribena způsoby totální kontroly nad občany existovaly již dlouho před nástupem mobilních sítí. Současně Friben poznamenává, že údaje nejsou shromažďovány státem, ale soukromými společnostmi.

„5G je technologický pokrokem celkové rádiové komunikace, stejně jako dřívější 4G nebo 3G. 5G se v jejich rukou může stát jen pohodlnějším nástrojem pro shromažďování informací. Hrubě řečeno, teď ví o všech našich transakcích, ale teď navíc budou vědět, kolik šálků kávy ráno vypijeme. Situace se dramaticky nezmění. To znamená, že se nástroje zlepší především pro reklamní společnosti,“ řekl Friben.

Podle slov experta zpravodajské služby, které své občany chtějí sledovat, mohou již nyní získat komplexní informace. 5G pro ně nebude žádným objevem, jenom zrychlí sběr informací.

„Pro přesné závěry je potřeba mít přístup k různorodé řadě dat. 5G rozšíří množství dat určitého typu, to znamená, že žádné závažné průlomy v možnostech analýzy se neobjeví. Pro ty, kteří chrání stát, jsou cenné informace o poloze osoby, nikoliv o tom, kolikrát zapíná konvici. I když to může pomoci vyvodit určité závěry. Je to důležitá věc,“ poznamenává.

7. 5G způsobuje rakovinu

Studie o účincích elektromagnetického záření byly prováděny různými zdroji: od státních institucí po společnosti vyrábějící mobilní zařízení. Například v USA Národní institut zdraví provedl desetiletou studii o účincích záření z mobilních zařízení u myší a potkanů. Výsledky vykázaly vyšší riziko nádorů, poškození DNA a tkání a nižší tělesnou hmotnost u jedné skupiny hlodavců, ale neprokázalo to žádné škodlivé účinky u jiné skupiny hlodavců. Rovněž nebyly odhaleny žádné zjevné účinky na lidské zdraví. Podrobný seznam studií je k nahlédnutí zde.

V písemném komentáři pro Sputnik Česká republika biomedicínský technik Masarykova onkologického centra Vojtěch Peksa poznamenal: „Na škodlivost elektromagnetického záření mobilů už byla zpracována spousta studií a existují všeobecně závazné technické a hygienické limity pro vyzařování (nejen mobilů, ale i vysílaček, bezdrátových hraček apod.). Špičkový výkon běžného telefonu je proto s ohledem na pracovní kmitočet omezen na 1 - 2 W, kdy při přiložení k uchu ještě nemůže dojít k měřitelnému ohřevu mozkové tkáně.

Co se týká zavedení sítí 5G, budou se využívat stávající kmitočtové příděly operátorů rozšířené o pásmo, ve kterém už několik desetiletí pracují silné TV vysílače (konkrétně 700 MHz, 800 MHz, 900 MHz, 1400 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz, 2,6 GHz a 3,5 GHz). Rozložení elektromagnetického pole na planetě se zcela jistě změní (více vysílačů menšího výkonu místo jednoho silného), ale asi ne k horšímu. Co se týče vyzařování telefonu s 5G, platí stejné hygienické limity jako v předchozím případě. Pro 5G se také uvažuje o kmitočtech > 6 GHz, kde zatím probíhají výzkumy vlivu na zdraví člověka, ale v současnosti existují technická omezení pro použití v běžném telefonu - např. nefunguje uvnitř budov, dosah základnové stanice je velmi malý, apod.“

Bonus:

Krávy se zbláznily kvůli 5G

Některá místa spojila smrt tisíců ptáků v Nizozemsku v loňském roce se spuštěním nových 5G sítí. Panické záchvaty a nevyrovnané chování krav také bylo údajně zapříčiněno stejnou událostí. Podle farmářů panika skotu okamžitě zmizela, jakmile bylo zařízení 5G stanice vypnuto.

Podle Michaila Fribena to, co se děje kolem 5G, lze srovnat se „strachem z vlaků“, který kdysi existoval mezi našimi předky. Expert poznamenává, že jakékoliv silné elektromagnetické záření může u živého organismu (živé bytosti) způsobit nepohodlí.

„Pokud přivedete krávy k věži, určitě se jim to nebude líbit. Ale formulace typu zde jsou krávy, tady je 5G věž, která byla spuštěna, krávy se zbláznili - to je nesmysl,“ říká Friben.

Názor autora se nemusí shodovat s názorem redakce