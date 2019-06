Vrtulníky nebo podpora vlády. Po ČSSD dali ultimátum Babišovi i komunisté

Šéf KSČM Vojtěch Filip portálu prozradil, že nesouhlasí s tím, aby do vybavení české armády v příštích letech přibylo dvanáct nových vrtulníků z USA. Ty chce pořídit Ministerstvo obrany ČR, které již s uzavřením zakázky počítá. Filip si však stojí za tím, že jsou stroje předražené, a navíc se mu nelíbí také fakt, že výrobce přesunul část výroby z české společnosti Aero Vodochody.

„Nemám zájem na nákupu předražených vrtulníků ze Spojených států amerických. Ještě v situaci, kdy Spojené státy americké, respektive výrobce vrtulníků, odebral výrobu z Aera Vodochody. Tak jestli chtějí něco prodávat, tak nám tady musejí nechat nějakou výrobu. Prostě takhle se obchodní partner nechová,“ vyjádřil jasně svůj názor předseda KSČM.

K věci dále dodal, že první nabídka USA stroje předražila až o 30 %. „A navíc, podle mých informací, předražení u té první nabídky bylo třicet procent. My nejsme hlupáci,“ doplnil.

Je to skutečně tak?

S jeho názorem ale nesouhlasí český premiér Andrej Babiš, který se domnívá, že se mu Filipovu stranu podaří o potřebnosti nákupu přesvědčit. „Já jsem byl ubezpečen, že máme stejnou cenu jako americká armáda. Takže není důvod tohle říkat. Myslím, že to určitě panu Filipovi vysvětlím,“ prohlásil.

S Filipovým pohledem na věc ale nesouhlasí ani vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

„Pokud vím, tak pan předseda Filip není úplně odborníkem na vojenskou techniku. Naše armáda se rozhodla přezbrojit a zakoupit nový víceúčelový vrtulník. Ten proces probíhal relativně dlouho. Byly ve hře evropští i američtí výrobci. Vojáci z mého pohledu nejlépe vědí, jakou techniku potřebují. A pokud vím, tak ty americké stroje patří ke špičce na trhu,“ představil svůj názor.

Podobný názor zastává i ministerstvo obrany , které argumentuje tím, že americké vrtulníky jako jediné splňují požadavky české armády.

„Kvalitní technika se rovná osvědčený a vyzkoušený vojenský vrtulník. A takový nám v tuhletu chvíli nabízí jenom vláda Spojených států, nikdo jiný. Proto jednáme s Američany. A ceny, které byly schváleny předběžně Kongresem, to jsou maximální ceny za dvanáct vrtulníků,“ okomentoval věc mluvčí daného resortu Jan Pejšek.

Pejšek dále dodal, že reálná cena se od té maximální lišit, přičemž podotkl, že konečná nabídka ze strany USA má být Ministerstvu obrany ČR poslána do konce června.

Ultimátum: Vrtulníky nebo podpora vlády

Šéf KSČM však v této souvislosti poukázal na to, že uzavření či odmítnutí dané zakázky bude mít vliv na rozhodování komunistů o další podpoře menšinové vlády hnutí ANO a ČSSD.

Filip je tak toho názoru, že nejlepším řešením celé situace by bylo plánovaný nákup vrtulníků zrušit a ušetřené peníze použít na snížení schodku státního rozpočtu na příští rok. Ten je dle dostupných informací zamýšlen na částku 40 miliard korun, přičemž komunisté tuto částku považují za příliš vysokou a trvají na snížení schodku na 30 miliard korun.

Nákup amerických vrtulníků

Jak již bylo oznámeno dříve, česká armáda má v plánu nakoupit celkem 12 vrtulníků. Uvádí se, že by Česko mohlo pořídit celkem čtyři útočné vrtulníky Bell AH-1Z a příslušné vybavení, přičemž celková cena má představovat dle odhadů asi 205 milionů dolarů (téměř 4,7 miliardy Kč). Kromě toho by však Armáda ČR měla získat dvanáct vrtulníků UH-60M Black Hawk, a to za dalších 800 milionů dolarů (přes 18 miliard Kč). Podotýká se, že do americké nabídky patří i vrtulníky UH-1 Venom.

Ministr obrany Lubomír Metnar (ANO) počítá s tím, že bude daná smlouva se Spojenými státy podepsána do konce tohoto roku. Ještě před tímto krokem však danou smlouvu musí projednat vláda.