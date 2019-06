Další smůla pro opozici: Poslanci ČSSD nehodlají podpořit hlasování o nedůvěře vlády

V úterý proběhlo jednání klubu a uvádí se, že ani jeden z poslanců ČSSD nejspíše nemá v plánu hlasovat pro vyslovení nedůvěry vládě. S takovým názorem přichází šéf sociálnědemokratických poslanců Jan Chvojka. A vypadá to, že tuto situaci nijak neovlivní ani páteční jednání předsednictva strany. O události informoval český portál tyden.cz.

V posledních několika dnech je důležitým tématem vyvolání hlasování o nedůvěře vlády. Jan Chvojka však v této souvislosti na portálu uvedl, že poslanci z jeho strany dali jasně najevo, že nemají v plánu hlasovat pro vyslovení nedůvěry kabinetu.

„Já si nemyslím, že za týden se to nějak změní. Myslím, že tam bude 15 našich hlasů možno garantovat,“ prohlásil Chvojka a dodal: „Na druhou stranu v pátek máme předsednictvo strany, tam určitě nějaká diskuse bude. Budou tam zástupci regionů, krajů, okresů, je možné, že někteří z těchto zástupců možná budou proti tomu, abychom setrvali ve vládě. Myslím ale, že převáží názor ve vládě zůstat.“

Hlasování o nedůvěře

Uvádí se, že opoziční strany ODS , Piráti, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN se již dříve domluvily, že vyvolají hlasování o nedůvěře. Dané strany již shromáždily dostatečný počet podpisů, a mají v plánu svůj návrh předložit předsedovi Poslanecké sněmovny Radku Vondráčkovi (ANO). Údajně se tak stane právě v pátek.

Opozice chce s předložením podpisů čekat až do pátku i z toho důvodu, aby Česká strana sociálně demokratická jasně stanovila, jaká je její pozice k takovému hlasování. Stejně tak se očekává, že předseda Poslanecké sněmovny svolá schůzi na další týden, jak to stanovuje Ústava ČR. Opoziční strany navíc chtějí, aby se schůze konala příští týden i kvůli tomu, aby se jí mohl zúčastnit i český premiér Andrej Babiš, který je tento týden na summitu Evropské unie v Bruselu.

Opoziční strany chtějí tímto svým krokem reagovat na návrh auditní zprávy Evropské komise, která se týká Babišova střetu zájmů. Podle zveřejněného návrhu má mít totiž český premiér i nadále vliv na koncern Agrofert, který v únoru roku 2017 předal do svěřenských fondů. Z dané zprávy také vyplývá, že má navíc jako premiér vliv na použití unijních peněz. Z toho vyplývá, jak již bylo několikrát uvedeno, že Česku hrozí, že bude muset do unijního rozpočtu vrátit asi 450 milionů korun. Právě v takové výši totiž Agrofert čerpal dotace.

Poslanec Zdeněk Ondráček za stranu KSČM, která menšinovou vládní koalici toleruje, uvedl, že požádají o stanovisko výkonný výbor a následně vyjádří svůj postoj jako klub. V pátek se totiž koná řádné jednání výkonného výboru, na kterém by měli komunisté celou věc projednat.

K tomu, aby byla vládě vyslovena nedůvěra, je zapotřebí 101 hlasů. Je tak tedy jasné, že aby byl tento krok úspěšný, potřebovala by pětice stran i hlasy dalších sněmovních frakcí. Šéf Pirátů Ivan Bartoš prozradil, že dané strany oslovily například SPD a ČSSD. Pozice SPD je dle jeho mínění jasná, a to tedy, že hnutí Tomia Okamury bude hlasovat proti kabinetu. Důvodem však dle SPD nemá být Babiš, ale účast ČSSD v dané vládě.

Reakce Andreje Babiše

Andrej Babiš úmysl opozice, který se týká vyvolání hlasování o nedůvěře vládě, označil za mediální gesto.

„Chápu, že opozice má jen program antibabiš a ráda dělá velká mediální gesta. Bohužel tím podle mě trochu zbytečně paralyzuje Sněmovnu, která má před sebou před létem ještě hodně práce,“ okomentoval situaci premiér.

Dodal ale také, že na to má opozice právo, což respektuje. „Všichni ministři budou připraveni představit svoji práci. Příští týden to bude rok, co máme naši menšinovou vládu. Poprosil jsem ministry, ať mi připraví statistiku, jak plní programové prohlášení,“ řekl Babiš.