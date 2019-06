Osudové ženy Jaromíra Jágra: Kterým kráskám patřilo jeho srdce?

Český hokejista a hokejová legenda Jaromír Jágr už je zase k mání! Nedávno se totiž provalilo, že sedmačtyřicetiletý Jágr již netvoří pár s téměř o dvacet let mladší kráskou Veronikou Kopřivovou. Oba již tuto informaci potvrdili.

Jaromír Jágr dozajista patří k hokejovým hvězdám. Vypadá to však, že český idol mnoha žen nemá příliš štěstí v lásce. V soukromém životě si totiž prošel několika vztahy, ale zatím stále nenašel tu pravou, a to i přes to, že se o něj ucházelo vždy několik krásných žen.

Jágr je tak opět single. Zatím se totiž žádné krásce nepodařilo dostat ho pod čepec či s ním založit rodinu, i když měla slavná 68 několik dlouhodobých vztahů.

Před nějakou dobou skončil i poslední Jágrův vztah s Veronikou Kopřivovou, s kterou byl celkem čtyři roky. Pár spolu žil jistou dobu i v zahraničí.

„S Veronikou už nějakou dobu pár netvoříme, každý z nás si tedy může dělat, co chce. Tuto informaci jsme nezveřejňovali, protože je to čistě naše soukromá věc,“ uvedl hokejista.

Před Kopřivovou se po boku Jágra objevovala moderátorka Sportovních novin na TV Nova, Inna Puhajková. Společně spolu pár strávil celkem šest let, a i když to vypadalo nadějně, nakonec se rozešli.

Nebyla to ale jediná moderátorka TV Nova, která s Jágrem randila. V jisté době byla Jágrovou láskou i blonďatá kráska Lucie Borhyová.

Svatby s jedním z nejžádanějších mužů Česka se nedočkala ani slovenská modelka Andrea Verešová, která byla Jágrovou partnerkou také šest let. Ani ona ale nebyla osudovou ženou hokejisty. Všechno zlé je však nejspíš k něčemu dobré – Verešová je totiž nyní šťastně vdaná za podnikatele Daniela Volopicha, s kterým má dvě děti.

K dalším Jágrovým románkům patřil kratičký vztah s nováckou sporťačkou Nicol Lenertovou, která však měla na hokejistu velký vliv. Nechal se kvůli ní dokonce ostříhat a zbavil se tak svého pověstného účesu „na Jágra“.

Ještě před ní ale hokejista chodil necelé dva roky s českou modelkou a moderátorkou Ivou Kubelkovou. Pár se dal dohromady v roce 1996, kdy se tato kráska umístila na druhém místě v soutěži Miss ČR. I tato Jágrova bývalá láska je již vdaná a má děti.

Nyjí je Jágr zase volný, ale jak sám uvádí, na vztah zatím nepomýšlí, jelikož se chce naplno věnovat hokeji. V současnosti tento hokejový útočník hraje za klub Rytíři Kladno, který se v roce 2019 vrátil do české extraligy.

Vypadá to tak, že jedinou „věrnou osudovou“ ženou Jágra navždy zůstane jeho maminka Anna. S ní má totiž hokejista opravdu hezký vztah a dalo by se říct, že i v tomto případě platí, že nejdůležitější ženou v životě každého muže je jeho maminka.