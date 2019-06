Janda v Kongresu označil Zemana za vlastizrádce. Vyoral: Tohle člověk nemůže myslet vážně ani po litrech ostrého moku

Tomáš Vyoral shrnul vystoupení Jakuba Jandy v americkém Kongresu, který prezentoval studii o ruských vlivových operacích. Janda se nezapomněl opřít ani o českého prezidenta Miloše Zemana, o kterém uvedl, že se Rusům podařilo získat plnohodnotnou loutku. Na začátek Vyoral shrnuje, že spolupracovat v politických a bezpečnostních otázkách s člověkem, který se prodá za „jeden až dva tisíce“, chce slušnou odvahu.

„Člověk, pracující pro neziskovku, která je financována z 52 % veřejnými zahraničními zdroji a dalšími 8 % veřejnými zdroji z EU v americkém Kongresu, troufám si tvrdit, dehonestuje českého prezidenta, coby prezidenta partnerské (jak nám alespoň eufemisticky lidé Jandova ražení tvrdí) země? Svého vlastního prezidenta? V kontextu ‚mechanismů kultivace vlastizrádců‘? Tohle normální člověk nemůže myslet vážně ani po litrech ostrého moku, aniž by prošel lobotomií nebo ‚žádoucím školením‘,“ uvádí Vyoral na začátku svého komentáře.

Příspěvky Evropským hodnotám

Vyoral také vyjmenoval 11 nejvyšších přispěvatelů Evropským hodnotám v roce 2017: Foreign & Commnonwealth Office, Dary na Program pro soudržnou společnost, Konrad Adenauer Stiftung, Velvyslanectví Velké Británie, International Visegrad Fund (nizozemská vláda), American Friends of the Czech Republic, European Parliament, Centre for International Private Enterprise, Velvyslanectví Spojených států amerických, GLOBSEC Policy Institute, Zastoupení Evropské komise v ČR.

Autor také komentuje „analytické“ schopnosti Jandy, který v jednom ze svých facebookových příspěvků znázornil „ruský vliv“ na brexit. Janda v něm uváděl, že Rusko prostřednictvím Twitteru dokázalo způsobit drobný rozdíl ve prospěch brexitu. Jakub Janda už však nevzal v potaz, že pro brexit hlasovali především staří a nevzdělaní lidé…

Analytik, který točil gay porno

Současný politický komentátor a analytik neziskové organizace Evropské hodnoty Jakub Janda v 19 letech natočil sólové video pro gay pornografické studio. V roce 2015 to pro server Expres okomentoval.

„Jsem to já. Ve svých devatenácti letech jsem přišel do Prahy a zaujala mě nabídka, kde jsem mohl natočit můj striptýz. Byl jsem na to zvědavý, ale zároveň hrozně naivní. Řekl jsem si, že bych to mohl zkusit. V tom videu jsem já osobně. Jsem tam nahý, jsem to já, s nikým jiným tam nejsem. Dnes se za to stydím,“ uvedl Janda na otázku, jestli je to ve videu skutečně on.

Janda dále uvedl, že si nepamatuje, jaké bylo finanční ohodnocení, ale prý podle něj šlo o jeden nebo dva tisíce korun za dvě hodiny. Původně si prý myslel, že půjde jen natočit striptýz a že to bude bláznivina, a proto nad tím dál nepřemýšlel. „A výsledek je takový,“ uvedl Janda.

Jak chápat Jandu?

Vyoral pokračuje, že ho překvapuje, že z této charakterové pokřivenosti nemají obavy Jandovi chlebodárci. „Přece jenom taková prodejnost se může draze nevyplatit. Ač na druhou stranu chápu, že je pro ně dobré mít po ruce někoho, kdo je pro pár eur či dolarů schopen zapřít mámu či udat tátu,“ uvádí autor a na závěr přidává ještě jednu Jandovu odpověď, a sice na otázku, co by poradil dnešním devatenáctiletým.

„To je dobrá otázka. Co cítím dnes, ve svých čtyřiadvaceti letech, je dobře si promyslet, jakou máte vlastní cenu. A uvědomit si sám před sebou, jestli to chcete udělat nebo ne. To všechno ostatní, že je to nyní trapné a že na to opravdu nejsem hrdý, je jenom následný dopad situace. Ale to nejdůležitější rozhodnutí je v tom, jestli si člověk sám sebe váží. Jestli do toho opravdu chce jít. Někdo zkusí drogy, někdo jinou věc, já jsem zkusil tohle a lituji toho,“ uvádí autor na závěr Jandovu odpověď.

Novinář Vyoral svůj komentář končí myšlenkou, že z toho, co Jakub Janda dělal a dělá, si lze dovodit, na kolik se cení a sám sebe si váží.

Kdo je Jakub Janda?

Bývalý pornoherec Jakub Janda je známý tím, že již dlouhodobě varuje před Ruskou federací a údajnou hrozbou pocházející z této země, kterou má RF pro Česko dle něj představovat. V minulosti například po ukrajinské provokaci v Kerčském průlivu vyzval, aby byly okamžitě poslány zbraně na Ukrajinua byla „vyčistěna“ ruská ambasáda v Praze.

Dříve dokonce na svém Facebooku sdílel inzerát, ve kterém hrál na city českým vlastencům. Janda je tehdy žádal, aby se připojili k boji proti Rusku.

„Nehledáme lidi, kterým se jen líbí, co děláme. Hledáme každodenní tiché hrdiny, kteří se budování obrany proti ruské hrozbě chtějí věnovat celým srdcem,“ napsal v té době Janda na sociální síti.