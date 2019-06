Babiš dostal od Pirátů vysvědčení: Pořád se prý nenaučil s počítačem a nedokáže vytvořit souvislou větu v češtině

Piráti dané vysvědčení zveřejnili během tiskové konference ve Sněmovně, stejně jako jeho elektronickou verzi rozmístili na internetu a na sociálních sítích. Všude pak pro srovnání zveřejnili i odkazy na úspěchy své strany za poslední rok.

Jak vyplývá z textu vysvědčení, dokument je vystaven vládě Andreje Babiše a „koalici ANO, ČSSD s podporou KSČM a občas SPD“. Hodnocení se však zaměřuje především na osobu samotného českého premiéra. Činnost předsedy vlády byla hodnocena v deseti disciplínách, přičemž mu bylo vystaveno i hodnocení jeho chování.

Z chování dostal Babiš trojku. „Trojka z mravů za špatnou docházku. Stále si hraje mobilem, píše na Facebook nesmyslné příspěvky a na zahraničních výletech se chytil špatné party (Orbán, Trump),“ je uvedeno ve vysvědčení.

Z českého jazyka má premiér čtverku. „Občas mluví i česky, souvislé věty však zpravidla netvoří,“ napsali Piráti a odkazovali tak na slovenský původ Andreje Babiše.

Ve slovním komentáři ke známce z informatiky se autoři vysvědčení pustili do premiéra za to, že upřednostňuje papírová média před těmi elektronickými.

Zase je vyhraje Babiš? Sociolog vysvětlil, proč chvilkaři nechtějí demokratické volbyhttps://t.co/5FsdLDwLFA pic.twitter.com/CAd85nU6Xq — Sputnik ČR (@sputnik_cz) 12 июня 2019 г.

​Piráti v tomto speciálním dokumentu také upozornili na nízké tempo výstavby silnic a nedodržování volebních slibů zákona o dostupném bydlení. Z dopravní a rodinné výchovy pak dostal nedostatečnou.

To však nejsou jediné předměty, v nichž propadá. I z přírodopisu a ekologie má Babiš pětku.

„Účastnil se sice poznávacího výjezdu za kůrovcem, pozná motýle a včely, ale boj se suchem, klimatickou změnou a kůrovcovou kalamitu naprosto nezvládá,“ stojí ve vysvědčení.

Piráti zmínkou o motýlech naráží na nedávnou příhodu, kdy premiér Andrej Babiš vystupoval na konci května na výroční schůzi Česko-německé obchodní a průmyslové komory a spletl si českou a slovenskou gramatiku. Tehdy totiž řekl: ,,My chceme znovu motýle!“ Jeho slova se tak okamžitě stala podnětem pro tvorbu různých meme obrázků na internetu.

Našla se ale i oblast, v níž Babiš uspěl doslova na jedničku. Z pěstitelských prací má totiž výbornou.

„Školní záhonek s řepkou rozšířil na celé Česko. Holding čerpá tak dobře, že nezbývá na ostatní. Jeho pěstitelských úspěchů si všimli i v zahraničí,“ konstatují Piráti.

Další jedničku Babiš dostal z hudební výchovy a podpory živé kultury. Slovní komentář Pirátů zní: „Aktivně propaguje venkovní koncerty „Venku je hezky“ a podporuje kytarové dýchánky v jednacím sále Sněmovny.“ To odkazuje na Babišův výrok o protivládních demonstracích a na jeho vyjádření k incidentu, že předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček (ANO) hrál ve Sněmovně na kytaru.

Když daná strana vysvědčení zveřejnila na internetu, okamžitě jejich post vyvolal množství reakcí. Některé uživatele internetu Piráti pobavili.

„Tak to vám vyšlo. Dlouho jsem se tak nepobavila. Tak to vidím i já. Jde vidět, že to někteří vzali vážně. Paní píše, že máte málo práce, ale sranda musí být, ne? I v práci,“ napsala jedna z komentujících uživatelek na Facebooku.

Spousta lidem se však tento vtip Pirátů nezamlouval. V komentářích poznamenali, že Piráti jednali infantilně a že by bylo dobré, kdyby se raději zabývali důležitějšími a vážnějšími záležitostmi.

„To jsem zvědavý, jaké vysvědčení dostanete od konkurence v Praze... Toto je velice infantilní záležitost... Další marketingová strana...“ myslí si jeden z uživatelů.

„Chudáčci, ani vtipný nejste. Vy byste měli jedničku tak z hulení a žalování,“ dodal další uživatel pod příspěvkem na Facebooku.

Již dříve bylo oznámeno, že opoziční strany ODS, Piráti, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN se dohodly, že vyvolají hlasování o nedůvěře vládě. Dané strany již shromáždily dostatečný počet podpisů a mají v plánu svůj návrh předložit předsedovi Poslanecké sněmovny Radkovi Vondráčkovi (ANO).