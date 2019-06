Kalousek se obul do Václava Klause st.: „Jako mladík jsem mu věřil. Dnes nepochybuji, že byl a je ruský agent.“

Šéf poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek se na svém Twitteru pustil do bývalého prezidenta České republiky Václava Klause staršího. Toho v souvislosti s jeho výrokem na internetu označil za ruského agenta.

Český politik se k celé věci na sociální síti vyjádřil následovně:

„Jako mladík jsem „hltal“ V. Klause a věřil mu (věřím dodnes), že na trhu pracovních sil si každý koupí to nejvýhodnější. Teď od něj slyším, že nejde o trh, ale o “záškodnický multikulturalismus”. Dnes nepochybuji, že V. Klaus byl a je ruský agent, znovu aktivovaný po r. 2010.“

Reakce uživatelů Twitteru však na sebe nenechaly dlouho čekat. Pod příspěvkem se tak například objevovaly komentáře, v nichž dali mnozí lidé Kalouskovi za pravdu.

„Vidím to stejně, Klause jsem obhajoval horem dolem a pak mu jednoho dne prostě hráblo...“ stojí v jednom z komentářů.

Jiní se však pozastavovali nad tím, že by bývalý prezident Česka mohl opravdu něco takového napsat: „Možná jsem naivní, ale nějak nemůžu uvěřit tomu, že to skutečně psal VK.“

Našli se však jedinci, kteří s Kalouskovými slovy o tom, že je Václav Klaus ruským agentem, nesouhlasili.

„Výlev je to debilní no. Ale na základě debilních výlevů pořád opakovat spojení ruský agent mi přijde podobně debilní. Už to chce změnu,“ píše jeden z nich.

Václav Klaus o multikulturalismu

Miroslav Kalousek svým postem reagoval na článek Václava Klause staršího, který byl nedávno zveřejněn na portálu institutvk.cz . V něm se exprezident podělil o své dojmy, postřehy a zážitky z plavby Hillsdale College Cruise kolem britských ostrovů.

V souvislosti s touto plavbou pak Klaus starší napsal něco, co Kalouska zvedlo ze židle:

„Chtěl jsem napsat, jak mne zlobí, že velké mezinárodní firmy, včetně provozovatele této lodi, provozují multikulturalismus v praxi – každý číšník a číšnice je z jiné země a jiného světadílu. Večer se mi zdálo, že dominují Filipínci, Indové, Malajci, pak mne oslovila Slovenka a když píši tyto řádky, Ruska. Víno mi teď nalévá Srbka Katarina. Já v tom vidím záměr kosmopolitů – hranice mezi státy a národy co nejvíce zlikvidovat. Všichni se přece můžeme mít rádi, to si asi myslí i šéfové EU. Já samozřejmě také mohu mít rád třeba Junkera, ale asi jenom tak, jako měl hrdina Orwellova 1984 Winston Smith nakonec rád svého komisaře O´Briena,“ stálo v jeho článku.

Ve svém příspěvku pak Klaus starší dále popisuje, jak celá plavba probíhala a co bylo náplní jeho přednášek.