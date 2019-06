Premiér Babiš se sejde s předsedou EK Junckerem. O čem budou mluvit?

Premiér Andrej Babiš se ve čtvrtek zúčastní summitu v Bruselu. Při této příležitosti se český předseda vlády setká i s předsedou Evropské komise Jean-Claude Junckerem. Sám Babiš před nedávnem uvedl, že chce s Junckerem hovořit především o auditu EK týkajícím se jeho údajného střetu zájmů. To ale nebude jediné téma schůzky, píše portál aktualne.cz.

Uvádí se, že Babiš avizoval své setkání s Junckerem již pátého června. Tehdy prohlásil: „Já se určitě zeptám pana Junckera, jak je možné, že má takové nekompetentní auditory. Protože jejich chování bylo skandální.“

Nyní však premiér na tiskové konferenci ve Sněmovně zmiňoval i jiná témata. Mluvčí komise Mina Andrejevová tak téma auditu nepotvrdila, píše portál

„Budou připravovat zasedání Evropské rady. Pro tuto schůzku není žádná předem určená agenda,“ dodala k věci Andrejevová.

Podle předběžných informací se má setkání těchto dvou politiků uskutečnit ve čtvrtek v 11.00 hod. Jak je již známo, Evropská rada se v Bruselu koná ve čtvrtek a v pátek.

Danou informaci kromě Andrejevové potvrdil také mluvčí Stálého zastoupení ČR při Evropské komisi Petr Janoušek.

Další možná témata Babišovy schůzky s Junckerem

Předseda vlády České republiky prohlásil, že by rád s Junckerem projednal například to, proč není na jednání Evropské rady zařazen bod, který by se týkal rozšíření unie o Severní Makedonii.

Podle Babišových slov by měl být dalším tématem Frontex, ale chce se dotknout také otázky rozpočtu Evropské unie.

„Budu se s ním samozřejmě bavit o rozpočtu, kde jsme v koalici asi patnácti států koheze a chceme peníze na investice. A taky samozřejmě se s ním budu bavit o klimatické změně,“ doplnil Babiš.

Co na schůzku říká ministr Petříček?

K věci se vyjádřil také český ministr zahraničí Tomáš Petříček , který se domnívá, že Babišova schůzka s Junckerem, na níž by se mohl řešit i bruselský audit, zásahem do řízení.

„Nemám informace o tom, co by mělo být přesně detailně obsahem té schůzky. Předseda komise s ní souhlasil. Já jsem měl možnost mluvit s některými kolegy,“ prohlásil Petříček, který se v úterý účastnil jednání s ostatními ministry zahraničí v Lucemburku.

„Zájem je tu věc nepolitizovat, držet vše na expertní úrovni. Naši úředníci se tím zabývají, vypořádají připomínky,“ dodal ministr.

Kauza kolem Babiše – audit a střet zájmů

V poslední době vypukla kolem českého premiéra obrovská kauza, která řeší jeho možný střet zájmů . Na konci května se v médiích objevil návrh auditní zprávy Evropské komise, v němž stojí, že Babiš má i nadále vliv na společnost Agrofert . Stejně tak se ve zprávě tvrdí, že má jako premiér vliv i na použití unijních peněz. Podle informací tak nyní Česku hrozí, že bude muset vracet do unijního rozpočtu asi kolem 450 milionů korun dotací. Právě takovou částku koncern Agrofert, který premiér kvůli zákonu o střetu zájmů převedl do svěřenských fondů, v rámci dotací čerpal.

Babiš ale se závěry auditu nesouhlasí. „Není pravda, že budeme vracet Evropské unii peníze,“ řekl premiér a dodal: „Označuji audit za útok na zájmy České republiky, za snahu o destabilizaci České republiky.“

Předseda vlády tak audit označil za pochybný. To se však nelíbilo místopředsedovi komise Valdisovi Dombrovskisovi, který si stojí za tím, že jsou auditoři profesionálové a pracují objektivně.