Čaputová se připravuje na první oficiální cestu do Česka. Jaký dárek od Zemana dostane?

Zuzana Čaputová stále mluvila a mluví o změnách, přesto se tuto československou tradici rozhodla dodržet a na svoji první zahraniční cestu vyrazí do Česka, stejně jako čeští prezidenti jezdí na Slovensko. Hradní mluvčí Jiří Ovčáček už médiím prozradil, co ve čtvrtek slovenskou hlavu státu čeká. Návštěva bude zahájena v půl jedenácté na 1. nádvoří s vojenskými poctami. Zároveň Ovčáček dodal, že bude následovat jednání delegací, tisková konference a oběd, který bude složen z českých jídel.

„Pan prezident se na to velmi těší. Konečně budou moci pohovořit v klidu a poznat se,“ uvedl Jiří Ovčáček.

Přílet slovenské prezidentky

Český hradní protokol musí řešit jednu nelehkou situaci. Slovenská média uvádí, že Zuzana Čaputová přijede bez svého přítele Petera Konečného. Pro Blesk tuto situaci okomentoval bývalý hradní mluvčí Ladislav Špaček, který navrhl hned několik řešení.

„Jestli přijede slovenská prezidentka bez partnera, bude stát před manželi Zemanovými patrně sama. Asi takto to bude uspořádáno. Druhá varianta je, že se prezident Zeman rozhodne, že tam bude také sám, aby nevznikla asymetrie,“ uvedl.

Následující akce, jako je společný oběd prezidentů, by se už měla účastnit i česká první dáma Ivana Zemanová.

Jaký dárek Miloš Zeman vybere

Český prezident Miloš Zeman má pro slovenskou prezidentku připravený i dárek, zatím ale nechce odhalit, co to bude. Nejčastěji státníci svým hostům darují takový dar, který reprezentuje stát. Podle Špačka se nejčastěji vybírá české sklo, protože je to stále velký hit všude ve světě a všichni státníci si ho považují. V tomto případě by se hodily i nahrávky hudby českých klasiků.

„Český granát je pochopitelně takový typický produkt nebo to může být něco, o čem se dozví protokol, že má ráda,“ uvedl dále Špaček.

O šperku s granátem napovídají i smlouvy, které Hrad zveřejňuje. Právě tyto položky jsou v seznamu často zastoupeny.

Zuzana není sama doma

Miloš Zeman český granát využívá často. Anglické královně Alžbětě II. věnoval brož s granáty, chorvatské prezidentce Kolindě Kitarovičové zase daroval brož ve tvaru českého národního stromu – lípy.

Na pražské Kampě zítra také proběhne koncert Zuzana není sama doma. Organizátoři akce navíc na sociálních sítích potvrdili, že Čaputová již svoji účast přislíbila. Takže prezidentka kromě oficiálního programu nejspíše navštíví i Kampu.

Zuzana Čaputová složila prezidentský slib do rukou předsedy Ústavního soudu Slovenské republikyhttps://t.co/XSa6DvuzYU pic.twitter.com/DZgN2hxBYo — Sputnik ČR (@sputnik_cz) June 15, 2019

Inaugurace Zuzany Čaputové

Zuzana Čaputová do úřadu prezidenta Slovenské republiky nastoupila v sobotu, když po dvanácté hodině složila prezidentský slib do rukou předsedy Ústavního soudu Slovenska. Ve svém prvním prezidentském projevu nabídla zdravý aktivistický zájem a srdce. „Nepřišla jsem vládnout, přišla jsem sloužit obyvatelům a Slovensku,“ uvedla. Navíc chce usilovat o důvěru ve státní instituce a důvěru ve Slovensko. Z oblasti mezinárodních vztahů upozornila na globální problémy, které Slovenská republika nemůže vyřešit sama. Ve svém projevu poukázala i na nezbytnost kvalitního vzdělávání a vytvoření příležitostí pro mladé lidi.