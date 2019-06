„Další stupeň ‚obohacení‘ dosažen.“ Volný na rovinu o znásilnění šestnáctileté dívky z Terezína africkým migrantem

Včera okolo poledne mělo na poli u Lukavce dojít k trestnému činu. Muž s migrační minulostí tam měl znásilnit 16letou dívku z Terezína, oběť trestného činu údajně s poraněním skončila v nemocnici.

Znásilnění na poli

Litoměřický deník uvádí, že znásilnění na poli u Lukavce se měl dopustit muž s migrační minulostí, konkrétně má jít o Afričana, který byl v úterý v 7 ráno propuštěn z výkonu trestu v Drážďanech a z Německa byl následně vyhoštěn.

Informace, že včera v obci Lukavec došlo k trestnému činu násilného charakteru, potvrdil i policejní mluvčí Daniel Vítek, který uvedl, že podezřelá osoba byla zadržena a nachází se v policejní cele. S ohledem na probíhající vyšetřování se mluvčí nevyjádřil k národnosti pachatele.

Další stupeň „obohacení” dosažen

K tomuto trestnému násilnému činu se dnes ráno vyjádřil poslanec Poslanecké sněmovny PČR Lubomír Volný, který na Facebooku uvedl, že dalšího stupně „obohacení“ bylo dosaženo.

Předseda hnutí Jednotní – alternativa pro patrioty pokračuje, že tak jako s každým dalším stupněm nezněla otázka, jestli jej „dosáhneme“ či nikoliv. Podle něj otázka zněla pouze kdy.

„Znásilnění, na kterém se prakticky podílel každý vítač, každý obhájce masové imigrace, každý kdo popírá nezpochybnitelné informace o řízené afrikanizaci a islamizaci Evropy. Toto je zločin, navíc zločin, který se nemusel stát. Stačilo, aby „lepší lidé” nenapomáhali masovému importu zla,“ uvádí Lubomír Volný.

Poslanec se nadále ptá, jak se „vítači“ cítí? A jestli si budeme zvykat, nebo je stále vítat. Dále to argumentuje tím, že to prozatím zcela jistě neskončilo. „Je mi líto, ale tohle je první, nikoliv poslední podobný zločin naivistických vítačů a těch, kteří nemají v Evropě co dělat, o kterém jsme se dozvěděli," uvádí na závěr Volný.

Migrační krize

Od roku 2015 Evropa zažívá migrační krizí. Ozbrojené konflikty, které vypukly v zemích severní Afriky a na Blízkém východě, jakož i existence bezpečné trasy způsobily mnohonásobný nárůst počtu migrantů. EU nebyla připravena je přijmout.

Přistěhovalci, kteří opustili svá původní území, se zpočátku usadili v táborech vytvořených v Turecku, Libanonu a v řadě dalších zemí. Nedostatek peněz, pracovních a sociálních záruk a snížení finančních prostředků z hostitelských zemí však vedly ke zhoršení situace v uprchlických táborech. To vše nutilo lidi, aby opustili svá místa pobytu a zamířili do prosperujících zemí eurozóny.

V roce 2016 Eurostat počítal s přibližně 1,2 milionem příchozích uprchlíků. Tento počet se v průběhu let nezvýšil, ale krize pokračuje. Migranti nadále umírají ve Středomoří a stále se objevují případy nelegálních překračování hranic.

Mezi migranty nejvíce preferovanými zeměmi se tradičně objevují Francie, Rakousko, Itálie, Švédsko, Maďarsko a Německo.