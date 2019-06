Janda se pustil do komentátora ČRo: Tak nemá rád USA, že americké spojence v Polsku popisuje jako „zahraniční mocnost“

Jakub Janda z Evropských hodnot nezahálí ani dnes a na svém Twitteru zveřejnil další komentář. Tentokrát hodnotí novinářskou práci, že by se analytik a bývalý pornoherec chtěl pustit i do novinařiny?

Tentokrát se Jandovi nelíbí článek novináře Thomase Kulidakise na Českém rozhlase s nadpisem „Polsku není proč závidět americkou základnu“. Autor se v článku věnuje tomu, že Poláci sice z Evropské unie dostávají spoustu dotací, ale na drahou americkou techniku a plyn mají. „Proč tedy Polsko není v unii čistý plátce, když na americké stíhačky má?“ píše Kulidakis.

Autor na závěr svého komentáře uvádí, že si Poláci vlastně draze koupili něco, co by jim mělo zajišťovat už samotné členství v NATO. Něco, co už v rámci rotačního systému skutečně mají. Něco, co jim nezaručí větší bezpečí. Něco, kvůli čemu se ponížili.

„A tak platí slova černého humoru. Nejdřív měli v Polsku Prusa, potom Rusa, a teď tam bude USA. Navíc souhlas platit zahraniční mocnosti za pobyt na vlastním území připomíná vyplácení tributu za mír,“ zakončil článek Thomas Kulidakis.

Američtí posluhovači

Když se čeští američtí posluhovači o článku dozvěděli, začala na sociálních sítích vřava. Analytik Jakub Janda na svém účtu zveřejnil příspěvek, ve kterém komentuje článek Kulidakise. Jandovi se nelíbí, že si novinář dovolil o Američanech mluvit jako o „zahraniční mocnosti“.

„Takhle to dopadá, když tak moc nemáte rádi Američany a armádu, plus vůbec nerozumíte obranné politice, takže nakonec skončíte tak, že americké spojence v Polsku ostentativně popisujete jako "zahraniční mocnost", abyste dali najevou svůj odpor. Smutné,“ napsal Jakub Janda na Twitteru.

Autor tento výraz ve svém článku použil dvakrát. Na začátku článku „Polsko by na kasárna pro armádu zahraniční mocnosti mělo vydat přibližně dvě miliardy dolarů.“ a na jeho konci „Navíc souhlas platit zahraniční mocnosti za pobyt na vlastním území připomíná vyplácení tributu za mír.“

K Jandovi se hned přidal podplukovník a zástupce náčelníka Generálního štábu AČR Ivo Zelinka, který pochybuje, že novinář smlouvu četl. A jestli četl, tak ji podle něho nepochopil.

„Především tu smlouvu buď nečetl, nebo prostě nepochopil,“ uvádí Zelinka v komentáři Jandova komentáře.

Novinář Thomas Kulidakis

Kdo je Jakub Janda?

Kulidakis absolvoval politologii a mezinárodní vztahy na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Nadále ve studiu svého oboru pokračoval i na univerzitách v Řecku. Po svém návratu do Prahy se věnoval nezávislé žurnalistice. Komentáře autora se objevovaly ve veřejnoprávních médiích. V současnosti působí také jako komentátor Českého rozhlasu Plus a zaměřuje se na českou domácí politiku, Evropskou unii a oblast Balkánu.

Bývalý pornoherec Jakub Janda je známý tím, že již dlouhodobě varuje před Ruskou federací a údajnou hrozbou pocházející z této země, kterou má RF pro Česko dle něj představovat. V minulosti například po ukrajinské provokaci v Kerčském průlivu vyzval, aby byly okamžitě poslány zbraně na Ukrajinu a byla „vyčištěna“ ruská ambasáda v Praze.

Dříve dokonce na svém Facebooku sdílel inzerát, ve kterém hrál na city českým vlastencům. Janda je tehdy žádal, aby se připojili k boji proti Rusku.

„Nehledáme lidi, kterým se jen líbí, co děláme. Hledáme každodenní tiché hrdiny, kteří se budování obrany proti ruské hrozbě chtějí věnovat celým srdcem,“ napsal v té době Janda na sociální síti.