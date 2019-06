Velvyslanec Kmoníček o Trumpově vztahu k ČR: „O České republice má dobré mínění.“ Se Zemanem se ale nejspíš nesetká

Hned v úvodu rozhovoru moderátora zajímalo, co si Kmoníček myslí o možné schůzce prezidenta Česka Miloše Zemana a jeho amerického kolegy Donalda Trumpa. Chtěl po něm dokonce znát, kdy by k takovému setkání mohlo dojít.

Proběhne schůzka českého a amerického lídra?

„Až někdy přijede hlava státu USA do České republiky, zcela jistě se setká s hlavou České republiky,“ reagoval v rozhovoru na jeho dotaz Kmoníček.

Poznamenal, že opačná varianta, kdy by Zeman zavítal do USA, není nejspíše aktuální. V nedávné době totiž na schůzku s americkým lídrem do Bílého domu zavítal premiér Andrej Babiš . A uvádí se, že vše, co bylo potřeba, se dojednalo.

Vypadá to tedy, že z údajně avizované schůzky, která měla být zmíněna po telefonu, sešlo. Velvyslanec to vysvětluje následovně:

„Ze setkání se Zemanem sešlo, protože Američané jsou obchodníci. Podívali na různé kauzy a zjistili, že většina z nich závisí na podpisu premiéra, a ne na podpisu prezidenta, a tak si šli za svou prioritou.“

Dále dodal, že to nejspíše není klasické a diplomatické, možná ani zdvořilé, ale klasická diplomacie se od Donalda Trumpa prý očekávat nedá.

„Pokud byste očekával klasickou diplomacii od Donalda Trumpa a jeho administrativy, tak jsem se minul analytickým povoláním,“ doplnil dále Kmoníček.

Trump a jeho vztah k ČR

Stejně tak si velvyslanec stojí za tím, že americký prezident moc diplomatická setkání nenavštěvuje. Na druhou stranu ale uvádí, že o České republice má dobré mínění a pamatuje si například i na Zlín, kde navštívil pohřeb svého tchána.

O tom, že u Trumpa převládá jednoznačně pozitivní názor na ČR, nasvědčoval i fakt, že schůzka s Andrejem Babišem probíhala za velmi uvolněné atmosféry. Na ní dokonce zbytku své americké delegace vysvětloval krásy a taje české krajiny.

Kmoníček však uvedl, že o demonstracích proti vládě Andreje Babiše se příliš mnoho v USA nemluví a neví.

Podle velvyslance pokaždé, když lídra nějaký diplomat požádá o vyjádření, oč se jedná, zareaguje tak, že ANO nedávno zvítězilo ve volbách a blíží se 30. výročí sametové revoluce

„Vždy, když se slaví revoluce, tak se nejlépe slaví jinou revolucí nebo alespoň pokusem o ni. Ti, kteří mají plné právo vyslovit svůj názor, tak by měli rádi stejně formotvorný vliv jako lidé u jiných revolucí v minulosti,“ řekl Kmoníček k demonstracím.

Kromě toho však v rozhovoru zaznělo i to, jak vypadá povolání diplomata a Kmoníček prozradil, co patří mezi jeho „podivné koníčky“.

Hynek Kmoníček je český diplomat, který od roku 2017 působí jako velvyslanec ČR v USA. Dříve pracoval jako ředitel zahraničního odboru Kanceláře prezidenta republiky a v minulosti zastával například i funkci velvyslance v Austrálii, stejně jako byl náměstkem ministra zahraničních věcí pro právní a konzulární problematiku a aktuální politické otázky.