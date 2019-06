Do reportáže Primy se vloudil neznámý objekt. Podobná UFO proslavila fotografa Tichého

Reportáž se týkala dopravní nehody s tragickým koncem. Zhruba během šesté sekundy druhé minuty reportáže (1:06) se v pravém dolním rohu záběru objevil stín, který poté směřoval zhruba ani ne do jedné třetiny dolního okraje, za nějž se skryl tak rychle, jak se objevil, vše trvalo asi jednu vteřinu. Tento fenomén může na jednu stranu vypadat jako zcela banální. Lidské vědomí však ve všem hledá určité spojitosti, proto má onen stín jakési přidružené významy. Abychom přidali konstatovanému faktu relevanci, rozhodli jsme se zapátrat, kdy podobné jevy sehrály přeci jen významnější roli. Našli jsme souvislost se svérázným fotografem Miroslavem Tichým, jemuž se do záběru ony UO – „Unknown Object“ také vloudily. V případě Tichého však měly vysvětlení.

Vzhledem k obsahu reportáže nechme stranou veškeré spiritistické přesahy, které by nás mohly přivést například k filmu Beetlejuice (1988); toto téma bylo v Hollywoodu „populární“ již například v roce 1937, kdy se objevil film Topper, v němž hráli Cary Grant a Joan Bennett. Buď se smíříme s tím, že šlo o Unknown Object, což ale není ani náznak rozuzlení, nebo se přidržíme nejracionálnější explikace, že mohlo jít o hmyz na objektivu kamery.

Zde by se dalo nad tím vším mávnout rukou. Ale byl to právě hmyz na objektivech fotoaparátů, či „červy“, které lezly do amatérsky sestrojených aparátů legendárního fotografa Miroslava Tichého. Nezvaní „hosté“ pak proslavily fotografie tohoto „bláznivého“ umělce z Kyjova. K různým záběrům se samovolně vmísily siluety či stíny třeba much (takový byl výsledný efekt). Protože Tichý rád fotil ženy, jeho záběry získaly nečekanou uměleckou výpověď, která se fanouškům jeho tvorby dosud zdá jedinečnou. Hmyzí stíny se staly integrální součástí kompozice. A jak se vůbec vetřelci objevili v přístrojích Tichého? Fotograf si přístroje sám zhotovoval. Poněvadž žil životem jakéhosi dobrovolného poustevníka, všude bylo plno škvír a děr. Takže do útrob jeho techniky si snadno našly cestu. Současná TV technika, sofistikovaný software umožňují zaostřit tak dobře, že nezvaný host v záběru je poměrně slušně viditelný, nikoli však tak dokonale, abychom mohli zoologicky určit, oč přesně jde. Pořád zůstává proto ve hře i to, že mohlo jít o celkem zcela jiný, tudíž neidentifikovaný objet.

© Sputnik / Vladimír Franta Knihy předního světového záhadologa vyšly česky (např. Orbis 1971, vlevo) i slovensky (např. Slovenský spisovateľ 1971, vpravo)

V ČR po revoluci působila Československá archeoastronautická asociace (ČsAAA). Tato organizace u nás tenkrát propagovala knihy a názory velkého guru záhadologie Ericha von Dänikena. Jeho díla, viz „Vzpomínky na budoucnost“, u nás překládal neméně významný vědec a publicista Ludvík Souček. Däniken předkládal veřejně své vize velmi brzy po revoluci i v Československu (1991). Možná si pamětníci vzpomenou na jeho přednášku Mrtvé oči sfingy. Mezi teze Dänikena patří dlouhodobě to, že nejsme ve vesmíru sami, že nás čas od času navštěvují tvorové z jiných světů, kteří určitými zásahy do našeho vývoje tento vývoj (evoluci) korigují a urychlují. Poslední aktualizace portálu Archeoastronautické asociace AAA je z května roku 2018. Když se na portál prokliknete, uvítá vás nápis – „Čs. AAA žije!“ Možná, že vetřelec v záběru TV Prima také „žije“. Třeba je „odtamtud“… Třeba je z míst, na která Spielbergův E. T. ukazoval rozsvícenou špičkou svého prstu…

Poznámka: Fotografie Miroslava Tichého se prodávají za tisíce euro. V dokumentu TV Nova to prozradil v roce 2011 teoretik fotografie Vladimír Birgus. „Jeho jednotlivé fotografie se prodávají za 5 000 – 10 000 eur, což je cena, která převyšuje ceny většiny fotografií takových mistrů, jako je Josef Koudelka nebo i mnohých fotografií Josefa Sudka…“ (V. Birgus)

