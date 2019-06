Zákon o uznání okupantů roku 1968 za veterány platí na Ukrajině již 25 let. Češi o něm jen nevěděli, tvrdí politolog

Koncem května Komunistická strana Ruska předložila návrh zákona, jenž by měl uznat účastníky sovětské okupace Československa v roce 1968 za veterány. Iniciativa vzbudila v ČR vlnu kritiky. Podobný zákon však platí na Ukrajině již od roku 1994. To takové emoce však nevzbudilo. Proč? Sputnik se na to zeptal ukrajinského politologa Alexandra Čalenka.