Poslankyně Gajdůšková: Kdyby ČSSD z vlády odešla, nahradil by ji Okamura. SPD je pro jméno ČR horší než problémy Babiše

Zkušená politička Alena Gajdůšková (ČSSD) ve svém příspěvku na sociální síti Facebook vyjádřila řadu názorů na politickou situaci v České republice. „Odpověď na všechny maily, korektní i ty méně slušné, ve kterých mi mnozí píší, že ČSSD má odejít z vlády,“ zahájila poslankyně Gajdůšková svůj příspěvek.

Politička dále uvádí, že si váží každého názoru a je podle ní dobře, že se lidé zajímají, protože si myslí, že nejhorší by pro demokracii byla lhostejnost. „Takže, jak to vidím já....“ začíná své hodnocení.

Gajdůšková odhalila, že v referendu členů ČSSD se vyjádřila proti koalici s hnutím ANO a Andrejem Babišem, ačkoliv její kolegové rozhodli jinak a teď je ČSSD součástí menšinové vlády s ANO. Nadále poslankyně uvádí, že z dnešní politické situace nemá žádnou radost, ale podle ní ČSSD z koalice vystoupit nemůže, protože by ji okamžitě nahradila Okamurova SPD.

„Věřte mi, že ze současné poltické situace nemám žádnou radost. Problém je v tom, že i když by ČSSD z vlády odešla, neznamenalo by to konec A. Babiše. Zřejmě by jen ČSSD nahradil T. Okamura. Ten veřejně prohlašuje, že mu jde o jediné - ČSSD dostat z vlády. Ujišťuji vás, že být ve vládě strana, která se netají příslušností k evropským extrémistům s rétorikou jejich některých členů blízkou neonacismu, by byl určitě pro jméno ČR větší problém než osobní problémy A. Babiše. A i kdyby ta vláda padla jako celek, pak už prezident jasně řekl, že A. Babiše jmenuje premiérem znova. Takže opět žádný výsledek,“ uvádí Gajdůšková a pokračuje, že z pohledu sociální demokracie to není zrovna pohodlná situace.

Útoky na ČSSD

Podle ní ve sněmovně nikdo neútočí na ANO, ani její členy. Poslankyně si stěžuje, že všichni útočí na členy ČSSD. „Zkrátka vadíme my a hlavně náš program,“ píše bývalá senátorka.

„Ten nyní sice s velkým úsilím a neustálým přetahováním se s ANO, ale nicméně posouváme. Daří se nám prosazovat opatření, která považujeme za důležité pro naše občany - od podpory zaměstnanců, důchodů, přes zlepšování podmínek lidí se zdravotním postižením a samoživitelky, podporu rodin, přes ubránění již přijatého financování regionálního školství až po úsilí garantovat svobodu slova držením médií veřejné služby, atd.,“ pokračuje Gajdůšková a dodává, že pokud by se to přestalo dařit, tak ČSSD nebude váhat a z vlády odejde.

Dále se přiklání k Babišově názoru, že vláda pracuje a zemi i lidem v ní se daří. Podle ní je nutné připomenout, jak moc se lidem ani zemi nedařilo za pravicových vlád Klause, Topolánka, Nečase spolu s Kalouskem, Julínkem a Hegerem a dalšími. „Nechceme, aby to lidé museli zažívat znova,“ varuje politička.

Na samotný závěr uvádí, že sociální demokraté vždy úzkostlivě dbali na to, abychom byli právním státem. Poslankyně je přesvědčena o tom, že v právním státě neuteče před odpovědností nikdo, ani premiér. „A jen soud v právním státě může rozhodnout o vině. I o tom premiérovi,“ zakončila svůj příspěvek Alena Gajdůšková.

Kauza kolem Babiše – audit a střet zájmů

V poslední době vypukla kolem českého premiéra obrovská kauza, která řeší jeho možný střet zájmů. Na konci května se v médiích objevil návrh auditní zprávy Evropské komise, v němž stojí, že Babiš má i nadále vliv na společnost Agrofert. Stejně tak se ve zprávě tvrdí, že má jako premiér vliv i na použití unijních peněz. Podle informací tak nyní Česku hrozí, že bude muset vracet do unijního rozpočtu asi kolem 450 milionů korun dotací. Právě takovou částku koncern Agrofert, který premiér kvůli zákonu o střetu zájmů převedl do svěřenských fondů, v rámci dotací čerpal.

Babiš ale se závěry auditu nesouhlasí. „Není pravda, že budeme vracet Evropské unii peníze,“ řekl premiér a dodal: „Označuji audit za útok na zájmy České republiky, za snahu o destabilizaci České republiky.“

Předseda vlády tak audit označil za pochybný. To se však nelíbilo místopředsedovi komise Valdisovi Dombrovskisovi, který si stojí za tím, že jsou auditoři profesionálové a pracují objektivně.