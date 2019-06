Andrej Babiš dává zpátečku. Na schůzce s Junckerem se už nechystá řešit audity

Andrej Babiš dnes z pražského letiště Kbely odletěl do Bruselu na summit. Ještě před startem však novinářům uvedl, že se tam o auditech bavit nebude, protože je to prý záležitost úředníků a on do toho nechce zasahovat.

„O auditech se bavit nebudu, to je záležitost úředníků. Jsou tam nějaká pravidla, já do toho nechci zasahovat,“ uvedl český premiér.

I premiér umí změnit názor

Premiér tímto výrokem změnil svůj názor, protože ještě nedávno prohlašoval, že chce s předsedou Evropské komise Junckerem o auditech mluvit. Babiš se ho chtěl zeptat, proč má takové nekompetentní auditory, protože podle něj jejich chování bylo skandální.

„Já se určitě zeptám pana Junckera, jak je možné, že má takové nekompetentní auditory. Protože jejich chování bylo skandální,“ oznámil Babiš ještě na začátku června.

Čeští europoslanci před časem Babiše za jeho plán zkritizovali a uvedli, že podle nich se Juncker s Babišem o auditech vůbec nebude chtít bavit.

Kauza kolem Babiše – audit a střet zájmů

V poslední době vypukla kolem českého premiéra obrovská kauza, která řeší jeho možný střet zájmů. Na konci května se v médiích objevil návrh auditní zprávy Evropské komise, v němž stojí, že Babiš má i nadále vliv na společnost Agrofert. Stejně tak se ve zprávě tvrdí, že má jako premiér vliv i na použití unijních peněz. Podle informací tak nyní Česku hrozí, že bude muset vracet do unijního rozpočtu asi kolem 450 milionů korun dotací. Právě takovou částku koncern Agrofert, který premiér kvůli zákonu o střetu zájmů převedl do svěřenských fondů, v rámci dotací čerpal.

Babiš ale se závěry auditu nesouhlasí. „Není pravda, že budeme vracet Evropské unii peníze,“ řekl premiér a dodal: „Označuji audit za útok na zájmy České republiky, za snahu o destabilizaci České republiky.“

Předseda vlády tak audit označil za pochybný. To se však nelíbilo místopředsedovi komise Valdisovi Dombrovskisovi, který si stojí za tím, že jsou auditoři profesionálové a pracují objektivně.