Místopředsedkyně TOP 09 se tvrdě pustila do Kalouska, schytal to i Babiš

V rozhovoru pro Blesk Zprávy Pekarová Adamová hlavní kritiku směřovala na premiéra Babiše. Podle ní od samého začátku, co vstoupil do politiky, bylo zřejmé, že byl ve střetu zájmů kvůli tomu, že vlastní velkou část médií a představuje velkou podnikatelskou sílu v zemi.

„Poškozuje nás to nejen v zahraničí, ale poškozuje to i naši národní mentalitu, protože tu nesmí nastat stav, že co je dovoleno jednomu, to není dovolené druhému,“ uvedla.

Zdůraznila, že hlasování o nedůvěře je důležité alespoň proto, že ukáže ty strany a poslance, kteří Babiše podporují.

„Myslím, že je důležité, aby každý poslanec musel vstát a říct: Ano, tuto vládu podporuji, nebo ne, tato vláda moji podporu nemá. A pokud už vstane s tím, že tuto podporu dává, tak v takovém momentě je samozřejmě spoluodpovědný za to, co se tady děje,“ oznámila.

„Už jen to, že se tu oddělí zrno od plev a ukáže se na ty, kteří přes všechna tato pochybení s vládou s Andrejem Babišem souhlasí. I to je důležitý signál pro voliče, pro občany, kdo vše je zodpovědný za tento stav,“ dodala Pekarová Adamová.

Spolu s tím, říká, že TOP 09 neusiluje o změnu nebo svržení vlády. Jde jim v první řadě o to, aby z křesla ministerského předsedy odešel Babiš.

„My od začátku říkáme, že vítěz voleb je jasný. Je to hnutí ANO,“ přiznává místopředsedkyně TOP 09. „My neříkáme, že se má celkově zrekonstruovat vláda, byť by to byla také možnost, ale říkáme, že by ANO mělo vyměnit premiéra,“ zdůraznila.

Kalouskova rebelie

Pekarová Adamová zmínila, že jí mrzí kritika Miroslava Kalouska předsedy TOP 09 Jiřího Pospíšila. Podle ní jeho kritika není fér.

Ten například vyjádřil radost nad tím, že voliči během eurovoleb svými preferenčními hlasy dostali Luďka Niedermayera nad lídra Jiřího Pospíšila.

„V tomto směru vnímám celou řadu slov z té kritiky, která zazněla za naprosto mimo mísu, nebo neoprávněnou. A také jsem to interně tomu dotyčnému člověku několikrát řekla. Myslím, že interní řešení těchto věcí je něco normálního, výměna názorů a pohledů je správná, ale má to také zůstat za těmi zavřenými dveřmi,“ řekla.

Pekarová Adamová dále zdůraznila, že během volebního sněmu TOP 09, který se bude konat na podzim, podpoří na post předsedy Jiřího Pospíšila.

Demonstrace proti Babišovi

V České republice probíhají největší demonstrace od roku 1989. Jejich organizátorem je iniciativa Milion chvilek pro demokracii, která požaduje demisi ministryně spravedlnosti Marie Benešové a premiéra Babiše kvůli jeho kauze Čapí hnízdo a kauze evropských dotací. Další demonstrace se bude konat již tuto neděli 23. června na Letenské pláni v Praze.

V úterý 18. června se opoziční strany ODS, Piráti, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN dohodly, že vyvolají hlasování o nedůvěře vládě. Jak uvedl předseda KDU-ČSL Marek Výborný, vláda v čele s Babišem dlouhodobě poškozuje jméno České republiky.

Důvodem je zveřejnění předběžného návrhu auditní zprávy Evropské komise, ze které vyplývá, že Babiš má stále vliv na koncern Agrofert, jenž před dvěma lety vložil do svěřeneckých fondů. Zpráva rovněž tvrdí, že mohlo dojít k neoprávněnému čerpání evropských dotací. Pokud se to potvrdí, tak České republice hrozí, že bude muset vracet 450 milionů korun.