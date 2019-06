„Zatím jsme nenašli jedinou konfliktní otázku, která by nás rozdělovala.“ Čaputová se na Hradě setkala se Zemanem

Prezidentka Slovenska Zuzana Čaputová se vydala na svou první oficiální návštěvu a tradičně zamířila do Česka. Vše pro ni odstartovalo dopoledne na Pražském hradě, kde ji uvítal český prezident Miloš Zeman. Čaputová má nabitý program, jelikož odpoledne navštíví i Senát, poté Poslaneckou sněmovnu a čeká ji i pokládání květin u hrobu Václava Havla.

Slovenská prezidentka, která složila slib v sobotu 15. června a ujala se tak funkce, zamířila na první oficiální návštěvu do Česka, jelikož tak praví tradice. Dle ní se totiž první zahraniční návštěva českých a slovenských prezidentů má uskutečnit v Bratislavě či Praze. V souvislosti s tím poznamenala, že ČR považuje za nejbližšího partnera Slovenska.

„Je tradicí jet na první zahraniční návštěvu právě do České republiky. Já na tuto tradici velmi ráda navážu. Je to kontinuita, v níž vidím smysl. Je to nejen o tom, že máme společnou delší historii, ale i o osobních blízkých vztazích mezi obyvateli,“ řekla.

Schůzka se Zemanem

Dnes se tak vydala do Česka, kde byla slavnostně uvítána prezidentem a vojenskými poctami na Hradě o půl jedenácté dopoledne. Poté se nejvyšší představitelka Slovenska soukromě sešla se Zemanem. Po uvítání mělo následovat i téměř hodinové jednání, po němž dotyční měli odpovídat na dotazy novinářů.

Český prezident své kolegyni hned v úvodu poblahopřál k zítřejším narozeninám. Rovněž ji ale poděkoval za podporu vybudování českého domu v Bratislavě, při jehož plánování bylo potřeba vyrovnat se s překážkami.

„Věřím, že se nám do konce tohoto roku podaří tento cíl dosáhnout. Domluvili jsme, že ho společně otevřeme. Pozveme i pana prezidenta Kisku, takže budeme svatá trojice,” nechal se slyšet Zeman.

Český prezident také ocenil, že setkání probíhalo ve velmi přátelské atmosféře. I Čaputová sdílela podobné pocity a poděkovala za milé přijetí. Rovněž ale poukázalo na to, že cesta do ČR není jen věcí tradice. „

„Je to věcí upřímného zájmu k této zemi, kde mám hodně přátel,“ podotkla Čaputová.

Čaputová se připravuje na první oficiální cestu do Česka. Jaký dárek od Zemana dostane?https://t.co/O0V7Qp2qUd — Sputnik ČR (@sputnik_cz) 19. června 2019

​Uvádí se, že Zeman s Čaputovou během svého setkání nenarazili ani na jednu konfliktní otázku, v níž by se jejich názory rozcházely. Hovořili například o zahraniční politice a shodli se na tom, že místo obou republik je jednoznačně v Evropské unii. Čaputová si také stojí za tím, že je důležité pokračovat v budování co nejbližších vztahů mezi zeměmi V4.

„Máme zájem o pokračování nejbližších vztahů mezi zeměmi V4 a budu velmi ráda, pokud budeme hledat společná témata,“ dodala k věci.

Zmínka padla také o tom, že si obě země v listopadu připomněly výročí 30 let od sametové revoluce. Dále Čaputová pozvala českého prezidenta na Slovensko.

Program návštěvy: S kým se Čaputová setká?

Kromě schůzky s českým prezidentem ji ale čeká také jednání s předsedy obou komor českého Parlamentu. Konkrétně se setká se šéfem Senátu Jaroslavem Kuberou a poté zamíří do Sněmovny, kde se ji ujme předseda dolní komory Radek Vondráček

Uvádí se však, že s českým premiérem Andrejem Babišem se Čaputová nesetká. Předseda vlády totiž ve čtvrtek ráno odletěl na summit EU do Bruselu.

Když však pomineme oficiální program, slovenská prezidentka se setká i se slovenskou krajanskou komunitou, stejně jako by měla položit květiny u hrobu exprezidenta Václava Havla. Rovněž se má večer zúčastnit koncertu na Kampě, který nese název Zuzana není sama doma.

Reakce na návštěvu Čaputové

K prezidentčině návštěvě se již začali mnozí politici a jiné osobnosti vyjadřovat na sociální síti. K jedněm z nich patří také oficiální mluvčí českého prezidenta Jiří Ovčáček. Ten na svém Facebooku zveřejnil několik postů, které pojednávají o její návštěvě.

Zmínil také podpis do Pamětní knihy a dárek pro Čaputovou.

Pětačtyřicetiletá právnička Zuzana Čaputová je první ženou, která se ujala prezidentské funkce na Slovensku. Na postu vystřídala prezidenta Andreje Kisku.