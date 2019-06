Analytik o nákupu vrtulníků od USA: Není důležité, že to náš rozpočet srazí na kolena. Hlavně, že Bolton bude spokojen

Podle odborníka problém náhrady dosluhujících vrtulníků Mi-24 sovětské výroby se v odborné veřejnosti řeší několik let a KSČM nezajímal.

„Je mi líto, ale Vojtěchu Filipovi evidentně nejde o Armádu ČR, ale o politický handl,“ prohlásil.

Jak uvedl Kratochvíl, vrtulníky Mi-24 sovětské výroby vzhledem ke svým parametrům (pozn. Mi-24 je jeden z nejrychlejších vrtulníků na světě) se americkými stroji prostě nahradit nedají.

„Navíc se vtírá otázka, jestli těch pár vojáků, které máme, opravdu potřebují podporu vrtulníků, nebo jestli se případný boj s tanky dá řešit jinak. Třeba větším počtem protitankových raketových kompletů, či dálkově řiditelnými drony. Můžeme to porovnat například s výzbrojí teroristického Islámského státu, jehož počet bojovníků velikostí odpovídá naší armádě,“ dodal.

Z hlediska analytika nákup amerických vrtulníků je jednoznačně dlouhodobě připravovaným kontraktem na politickou objednávku, který byl dohodnut již v minulém roce. Kratochvíl dokonce tvrdí, že premiér Andrej Babiš si zabezpečil podporu amerického kongresu a projednával nákup i s Donaldem Trumpem.

„Koncepčně je Armáda ČR malým pomocným sborem US Army pro mediální krytí zahraničních operací a tím pádem je jednoznačným požadavkem 100% kompatibilita výzbroje s výzbrojí US Army. Těch pár vrtulníků americkým generálům trn z paty nevytrhne, ale jako krmení pro média budou skvělé. To, že to náš rozpočet srazí na kolena, není důležité. Hlavně, že Bolton bude spokojen,“ uzavřel celou věc.

Nákup amerických vrtulníků pro AČR

Jak již bylo oznámeno dříve, česká armáda má v plánu nakoupit celkem 12 vrtulníků. Uvádí se, že by si Česko mohlo pořídit celkem čtyři útočné vrtulníky Bell AH-1Z a příslušné vybavení, přičemž celková cena má představovat dle odhadů asi 205 milionů dolarů (téměř 4,7 miliardy Kč). Kromě toho by však Armáda ČR měla získat dvanáct vrtulníků UH-60M Black Hawk, a to za dalších 800 milionů dolarů (přes 18 miliard Kč). Podotýká se, že do americké nabídky patří i vrtulníky UH-1 Venom.

Ministr obrany Lubomír Metnar (ANO) počítá s tím, že bude daná smlouva se Spojenými státy podepsána do konce tohoto roku. Ještě před tímto krokem však danou smlouvu musí projednat vláda.