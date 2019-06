Herní vývojář Vávra se pustil do Čechů: Jsou k*eténi, neschopní sebrat zlatou cihlu, i když jim leží uprostřed obyváku

Příčinu vidí v neuspokojivém stavu hotelů. Jako příklad ke svému příspěvku přiložil několik fotografií z nejlepších hotelů Kutné Hory.

„Možná jste už slyšeli pláč českých byznysmenů a pracovníků v turistickém ruchu na to, že turisté jezdí do regionů jen na otočku, nezdržují se tam a neutrácí peníze. Teď jsem se díval na nějaké ubytování v Kutné Hoře, naší asi třetí největší turistické atrakci po Praze a Krumlovu. A tohle je best of, kde se dá v tomhle gotickém klenotu ubytovat,“ napsal Vávra.

V Kutné Hoře podle něj nenašel žádný hotel, který by si zasloužil alespoň 4 hvězdy.

„Vedle chrámu svaté Barbory někdo postavil minecraft panelák s nábytkem z Aska, jehož jedinou předností je výhled na trilionkrát lepší architekturu,“ popsal.

Dále velmi emocionálně promluvil o neschopnosti Čechů vydělat peníze tam, kde jsou pro to nejlepší podmínky

„Jsme národ imbecilů a barbarských prasat. V téhle zemi ještě nikdo ani nepřišel na to, že na tu hnusnovou lososovou prázdnou zeď by si mohli dát aspoň obraz. A to ještě čekám na první příspěvek, co mi tu napíše, že co mi na těch krásných pokojích jako vadí,“ dodal.

Tento příspěvek nezanechal sledující Vávry lhostejné. Mnohé vzhled hotelových pokojů rozesmál, komentátoři psali, že pokoje vypadají staromódně a nevkusně. Někdo řekl, že hotely na Slovensku vypadají stejně.

Jeden z obyvatel Kutné Hory s Vávrou souhlasil: „Už několikrát jsem uvažoval o tom, že je tu nevyužitý potenciál jako prase. Například i to, že autobus přiveze turisty ke kostnici, vysadí je hned u toho, pak je naloží, vysadí je nad Barborou a odjede. To, že by třeba mohli projít město, které by mimochodem mohlo zaujmout, asi nikoho nenapadne... O nevyužitém potenciálu ubytování ani nemluvě – cca 1 250 000 turistů ročně.“

Našli se však i ti, kteří se proti autorovi tohoto příspěvku postavili. Psali, že design pokojů pro ně není tak důležitý, pokud do hotelu přijeli na jednu noc.

„Já nevím, hledám ubytování, abych se tam mohl vysprchovat, vyspat...bylo vše čisté a nebolely mě z matrace záda…. Zbytek dne lítám někde venku. V Anglii jsou například krásné ty postarší baráky předělané na hotely, ale to by se ti asi taky nelíbilo. Co mě v UK vadí, jsou ty jejich postele...do matrace se člověk zaboří a odnášejí to záda…. Prostě každý má něco. Finálně, nikdo tě nenutí se tam ubytovat,“ odpověděl jeden z uživatelů.

Domácí cestovní ruch v Česku

Navzdory výrokům Vávry se tok domácího cestovního ruchu v České republice každoročně zvyšuje.

Podle údajů Českého statistického úřadu se počet přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních ve 4. čtvrtletí 2018 meziročně zvýšil o 3,1 %, v tom domácích návštěvníků o 5,5 % a zahraničních o 1,4 %. Celkově se v tomto období ubytovalo o 5,9 % více hostů. Poptávka u domácí klientely se zvýšila o 6,9 %, zájem ze zahraničí byl o 5,1 % vyšší.

Za celý rok 2018 hromadná ubytovací zařízení vykázala znovu historický rekord v počtech příjezdů i přenocování. Hostů se ubytovalo více než 21 milionů a v hromadných ubytovacích zařízeních strávili přes 55 milionů nocí.

„V prvním čtvrtletí roku 2019 se počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních meziročně zvýšil na 4 miliony. Domácí klientela stále vykazovala zvýšený zájem o ubytování,“ uvádí se v nové zprávě Českého statistického úřadu.

z Německa.

​Podle cestovního portálu Tripadvisor, který zveřejnil hodnocení 25 nejoblíbenějších luxusních hotelů v České republice, se většina z nich nachází v Praze. Na seznamu bylo také několik hotelů, které se nacházejí v zámcích v různých částech země.

Jak počítačová hra vyvolala turistický boom v Posázaví

Počítačová hra Kingdom Come: Deliverance, jejímž autorem je Daniel Vávra, která vyšla v loňském roce, také přispěla k rozvoji českého cestovního ruchu. Fanoušci hry z České republiky a z celého světa navštěvují Sázavský klášter, nedaleké Rataje a Stříbrnou Skalici, kde se příběh hry odehrává. Středočeská centrála cestovního ruchu dokonce vydala ve spolupráci s českými vývojáři speciální turistickou brožuru s mapou.