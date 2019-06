Vyvadil: Putin vidí Rusko bez příkras. Ale já bych mu zadal českou otázku

Vystoupení ruského prezidenta Vladimira Putina během Přímé linky už média rozebrala. Ale jaký je celkový dojem z rozhovoru prezidenta Ruska s národem? Český právník a politik JUDr. Jiří Vyvadil si nenechává ujít žádnou Přímou linku s Putinem. Co letos upoutalo jeho pozornost?

Vyvadil: „Především bych řekl, že mě překvapil až detailní pohled a velmi kritický Vladimira Vladimiroviče na současnou sociálně ekonomickou situaci v zemi. Naprosto nic nebylo přikrašlováno, ba naopak jsem měl pocit, že celkový scénář dnešního maratónu otázek šel až na dřeň problémů. Diskuze byla na pokles příjmů lidí, na problémy ve zdravotnictví, na problémy ve výstavbě bytů, na problémy mladých rodin atd. Prezident Putin odpovídal otevřeně a kriticky, vlastně nikdy předtím jsem neměl pocit, že by se šlo do takové hloubky problémů. Přesto anebo právě proto jsem z celého vystoupení měl z prezidenta pocit solidního státníka, který se chce podělit se svým lidem o problémy, které Rusko má, zejména v sociálně ekonomické oblasti, a před lidmi hledá poctivé odpovědi, jak je dál řešit. Bylo zajímavé, jak Putin reagoval na návrh, zda by situaci nepomohlo zrušení sankcí a usmíření se se západními zeměmi. „Rusko se s nikým nepohádalo. Nemá se proto s kým usmiřovat,“ poznamenal prezident Ruska. Kdo sankcemi nejvíc trpí? Rusko? Ukázalo se, že ne. Podle Putinových údajů Rusko od roku 2014, kdy byly uvaleny sankce na Moskvu kvůli situaci na Ukrajině, přišlo o 50 miliard dolarů, ale země Evropské unie přišly o 240 miliard dolarů. Potřeba nahradit západní dovoz údajně aktivizovala mnohá ruská průmyslová odvětví, například strojírenství, energetiku nebo zemědělství. „Mobilizovalo nás to,“ poznamenal Putin.

Jaký signál, pokud hovoříme o otázkách zahraniční politiky, dal prezident Ruska Evropě a Západu obecně?

Možná mi něco uniklo, ale v odpovědích v oblasti zahraniční politiky byl tentokrát skoupý a stručný. Prakticky žádnou otázku na toto téma nerozváděl. Ve vztahu k USA jen konstatoval, že samozřejmě jsou otázky, které by bylo třeba projednat a že Rusko je k dialogu připravené, dále uvedl, že má velké množství témat, o kterých by s Trumpem chtěl hovořit, obzvláště pak v oblasti kontroly zbrojení a ekonomických vztahů. Nicméně začátek americké prezidentské kampaně dialog komplikuje. Ve vztahu k Ukrajině a prezidentu Zelenskému velmi střídmě konstatoval, že Zelenskyj si sám bude muset vůbec ujasnit, čeho chce dosáhnout, a bez dialogu s Doněckem i Luhanskem se prostě nic nezlepší. Na dotaz, zda je možné jako gesto dobré vůle propustit ukrajinské námořníky zajaté při známé provokaci v Kerčském průlivu, konstatoval, že řešení tohoto problému, je komplexním problémem a nelze jej řešit izolovaně. Nezmínil se ani slůvkem, zda se setká v Japonsku s Donaldem Trumpem. Vlastně všechny otázky nechal otevřené.

Kdybyste měl příležitost, na co byste se jako občan České republiky chtěl zeptat Vladimira Putina?

No měl bych jednu zásadní otázku. Máme ministra zahraničních věcí Tomáše Petříčka, který hledá, co vše proti Rusku může udělat. Máme nepochybně solidního prezidenta republiky, který o velmi dobré vztahy s Ruskem dlouhodobě usiluje. Máme celou řadu rusofóbních regionálních politiků, poslanců a potom máme silné množství normálních obyvatel, kteří chtějí zcela konstruktivně s Ruskem spolupracovat a nechtějí válku, jakou chce NATO. Má Vladimir Vladimírovič povědomí, že u nás není situace jednostranná?

