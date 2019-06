Zeman u Soukupa bránil Noční vlky: Oslavují vítězství nad nacismem. Je třeba jim poděkovat, že se zastavili v Lidicích

15. června v Lidicích při pietním aktu kladení věnců obětem nacistů věnovaném k 77. výročí vyhlazení obce došlo k bezprecedentnímu politickému incidentu, když se k aktu chtěli připojit ruští motorkáři z klubu Noční vlci. Vedoucí oddělení prezentace Památníku Lidice Filip Petlička však Vlky zastavil, vadily mu ruské trikolóry a tak nakonec Noční vlci byli přinuceni k položení věnců na jiném místě než ostatní. A prezident Miloš Zeman s takovým chováním nesouhlasí.

Noční vlci a Krym

„Noční vlci projíždějí Evropu a končí v Berlíně, oslavují vítězství nad nacistickým Německem. Jestli se zastavili i v Lidicích, je třeba jim za to poděkovat, nezávisle na tom, jaké nápisy na sobě měli,“ okomentoval prezident chování pořadatelů.

V souvislosti s Ruskem se ještě Zeman vrátil k setkání německé kancléřky Angely Merkelové a francouzského prezidenta Emmanuela Macrona. Oba státníci se totiž shodli, že je nutné normalizovat vztahy s Ruskem. Miloš Zeman to okomentoval slovy, že oba poznali, že sankce nezapůsobily ani na ruskou ekonomiku, ani na ruskou politiku tolik, aby se podstatně změnily. „Když sankce nemají účinek, je třeba je zrušit,“ dodal prezident.

Angela Merkelová na nedávné schůzce s novým ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským uvedla, že sankce proti Rusku budou platit do té doby, dokud nebude obnovena územní celistvost Ukrajiny. Soukup se v této souvislosti českého prezidenta zeptal, jestli má tato situace ohledně Krymu nějaké řešení.

„Už před nějakým časem jsem řekl, že je to fait accompli, čili hotový fakt. A s tím se dá těžko něco dělat. Jistě kvůli Krymu nikdo nepůjde do války,“ uvedl Zeman.

Koncesionářské poplatky

Soukup se dále věnoval i tématu, že generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral by chtěl zvýšení koncesionářského poplatku. To samé nedávno uváděla i Česká televize. V současné chvíli tyto instituce z reklam a od daňových poplatníků dostávají 10 miliard korun. Prezident míní, že poplatky jsou proti tržnímu prostředí a uvedl, že ČT a ČRo by mohly fungovat jako Česká tisková kancelář.

„Pokud skutečně zákon nařizuje platit koncesionářské poplatky, bylo by dobré jej zrušit, je to proti tržnímu prostředí. ČTK je zisková a neplatíme jí žádné koncesionářské poplatky. Je objektivní, protože informuje, a nehodnotí. Ať i ostatní instituce tohoto typu najdu schopné vedení a mají dobrou komerční politiku. Ať si také obstarají kvalitní informace a nebudou potřebovat haldy komentátorů, kteří naopak informace jen hodnotí,“ uvedl Miloš Zeman.

Rozpad vlády

Nedávno ČSSD vystoupila s prohlášením, že může z vlády odejít. Jan Hamáček v pondělí uvedl, že pro sociální demokraty by bylo zvolení Semína do Rady ČTK obrovským problémem, protože je pro ně Semín nepřijatelný. Prezidenta ale takový přístup ČSSD zaráží a bylo by podle něj malicherné, kdyby se vláda měla rozpadnout kvůli Radě ČTK.

„Nevím, kdo je pan Semín, ale pokládám za poněkud malicherné, kdyby se vláda měla rozpadnout kvůli Radě ČTK,“ a dodal, že rada existuje asi proto, aby se zase nějaký politik někde uživil a uplatnil.

Demonstrace proti Babišovi

V neděli se na pražské Letné plánuje další demonstrace proti premiérovi Andreji Babišovi a ministryně spravedlnosti Marii Benešové, na které spolek Milion chvilek pro demokracii očekávají přes 200 tisíc lidí. Miloš Zeman připomněl, že takové demonstrace tady už byly mnohokrát. „Média jen vynechala 150 tisíc demonstrantů na Václavském náměstí na protest proti vládě Petra Nečase a Miroslava Kalouska. Nečas kvůli tomu také nerezignoval,“ uvedl k závěru pořadu Miloš Zeman, který doufá, že to nedopadne jako demonstrace z února 1948.